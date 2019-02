Magaly Medina a Nicola Porcella: "Tú puedes recibir una contrademanda" [VIDEO]

Magaly Medina inició la última edición de su programa hablando de Nicola Porcella, quien él último sábado rompió su silencio en 'Estas en Todas' y habló sobre lo que le sucedió a Poly Ávila en la fiesta a la que él también asistió.

La conductora de televisión no tomó a bien las palabras de Nicola por lo que decidió responder todo lo dicho por el 'guerrero histórico', además le envió un tajante mensaje sobre la carta notarial que él le envió. "Yo pensé que el viernes que aclaré punto por punto la carta notarial que me envió Nicola Porcella, pensé que había quedado clarísimo que yo no he dicho absolutamente nada de lo que él me achaca a mi", señaló Magaly.

Sin embargo, la conductora de 'Magaly TV, la firme' continuó: "En su comunicado a la nación vuelve a repetir lo del juicio [...] Bueno te voy diciendo que la defensa de la verdad ha sido mi estandarte, así que a mí no me vas a venir a hablar de verdad [...] Como a mí ya me mandaste una carta notarial donde me anuncias que estás haciendo una demanda por difamación agrabada en mi contra, yo te quiero decir que tú puedes recibir una contrademanda por estar difamándome tú", aseguró Magaly Medina.

La conductora mencionó que a través de los abogados del canal ella ya le envió una carta notarial a Nicola. Además le recomendó que se tranquilice y que analice bien los documentos que va a recibir, con el objetivo que no peque de desinformado.

Magaly Medina envió carta notarial a Nicola Porcella