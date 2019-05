Angie Jibaja reta la censura en Instagram con sensual desnudo [VIDEO]

Angie Jibaja paralizó las redes sociales tras realizarse un desnudo de infarto. Mediante sus historias de Instagram, la modelo dejó expuesto todos sus tatuajes y su curvilínea figura que ha generado revuelo en la esfera virtual.

Angie Jibaja solo se cubrió el busto con una mano mientras que con la otra escaneaba todo su cuerpo. La 'Chica de los tatuajes' dejó poco a la imaginación de sus fans, quienes han hecho eco con cada uno de sus comentarios directos al 'inbox' de la sexy modelo.

Días antes, la 'Chica de los tatuajes' indicó que se regocija en Dios y que todo el proceso de rehabilitación se la debe a él.

"Gracias a la reconciliación que tuve con Cristo. Obtuve, por su gracia, por su perdón y misericordia, una rehabilitación exitosa...Todo se lo debo a Cristo, siempre he sido una mujer de fe, a punta de la biblia me sané y declaró que estoy sana. Gracias Cristo Jesús.Yo debo continuar, como se los dije, solo con hechos mas no palabras demostrarte una vez más que si se puede. Si se puede Dios. Siempre me ponen ángeles y personas que si valoran mi trabajo y mis talentos", se aprecia el extenso mensaje que difundió Angie Jibaja.

Tras la publicación de arrepentimiento, Angie Jibaja retomó su controversial personalidad y arremetió contra Tilsa Lozano a través de las cámaras del programa 'Magaly, la firme', donde lazó fuerte amenaza contra su examiga.

Ahora, la 'Chica de los tatuajes' expuso hasta la última imagen de su cuerpo en el desnudo de infarto que realizó desde la ducha. El video de Angie Jibaja fue difundida a través de sus historias de Instagram.

Angie Jibaja se encuentra en el ojo de la tormenta por sus apariciones en las redes sociales, donde dejó claro que Tilsa Lozano ya no es su amiga.

