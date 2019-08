Grammy 2019: Drake y su impactante discurso que generó reacciones en las redes [VIDEO]

Drake estuvo nominado a tres galardones: mejor canción, grabación y canción rap. Sin embargo, hasta el momento se dio a conocer, la gran noticia, de que consiguió ganar el premio a Mejor Canción Rap del Año en la 61° de la premiación de la entrega de los Premios Grammy. Con ello consiguió imponerse a otros importantes artistas de su mismo género musical como Travis Scott.

El público que disfruta de la ceremonia, que se celebra en el Staples Center de Los Ángeles, California, se y se está transmitiendo EN VIVO vía TNT, recibió al intérprete de "Mi feelings" en medio de aplausos y gritos mientras subía al escenario a recibir el gramóno.

Uno de los momentos que generó impresión, tras recibir la estatuilla de la sexagésima primera entrega de los Grammy en la categoría Mejor Canción de Rap, fue cuando el cantante se dirigió a los jóvenes, a quienes pidió hacer música desde el corazón. Además dijo de manera segura que "no se necesita un Grammy para sentirse ganador", mientras sostenía el añorado gramófono en la mano.

"Jugamos un deporte básico, no un deporte basado en hechos ... ya ganaste si tienes gente cantando tus canciones palabra por palabra, si están cantando en tu ciudad natal. Ya estás ganando, no necesitas esto aquí mismo ", dijo emocionado el cantante de rap. Lo dicho por el artista musical canadiense generó los comentarios de sus seguidores en las redes sociales.

Así como Drake, otros reconocidas figuras de la industria musical consiguieron llevarse un premio a casa, tal es el caso de Lady Gaga, quien fue una de las primeras en ganadoras de la gala por "Shallow", que recibió a Mejor Grabación del Año en la reciente edición de los Premios Grammy, evento que se está transmitiendo EN VIVO vía TNT.

They cut Drake acceptance speech short cuz he was talkin real shit! I wonder what they gon do him next! #Drake #2019GrammyAwards