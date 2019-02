Premios Grammys 2019: BTS no pudo ganar en la categoría que estaba nominado

Durante la parte no televisada de la gala más importantes de la música, los Premios Grammy 2019, la banda surcoreana BTS estuvo nominada por primera vez para una de las categorías: a Mejor Diseño de Empaque, por su álbum de estudio "Love Yourself:tear".

Pero, luego del anuncio del ganador de esta categoría, el grupo de K-pop integrado por Jin, Suga, H-Hop, RM, Jimin, V y Jungkok no pudo obtener el ansiado gramófono. El premio fue para "Masseduction", para decepción no solo de los miembros de la banda, sino de miles de ARMYs, quienes mostraron su desazón en las redes sociales.

Entre las principales reacciones de las fanáticas de la banda, se puede leer publicaciones como: "La categoría Best Recording Package ya fue anunciada. Lamentablemente "Love Yourself 'Tear" no ganó; sin embargo, la nominación representa una parte importante en la historia de @BTS_twt. ¡Felicidades por ser leyendas!"

GRAMMY 2019: BTS

Los organizadores de los Premios Grammy 2019 compartieron en su cuenta oficial de Twitter un foto donde muestran los lugares asignados para la famosa banda de de música K-pop.Si bien es cierto, los jóvenes que integran del grupo surcoreano no se sentarán todos en una misma fila, de todas maneras estarán muy cerca; además estarán acompañados de Camila Cabello, Miley Cyrus, Dolly Patron y Chris Shapleton.

GRAMMY 2019: BTS es nominado a Mejor Diseño de Empaque por su álbum de estudio "Love Yourself:tear" (2018).

Los Premios Grammy 2019, que será transmitido EN VIVO en Estados Unidos por el canal CBS, y en Latinoamérica por TNT y TNT Series, tendrá en su escenario a una de las bandas más famosas de música K-pop (BTS)

GRAMMY 2019: Lista de nominados

Conoce a todos los artistas que fueron nominados a ganar algún galardón.

Grammy 2019: publican la lista de nominados

BTS EN LOS GRAMMY 2019. El nuevo álbum de la banda de K-pop por la cual fue nominado a Mejor Diseño de Empaque

BTS en los GRAMMY 20019

La banda surcoreana, BTS, llegó a Los Ángeles y fue recibido por cientos de fans, quienes con gritos de emoción recibían a cada uno de los integrantes a Estados Unidos.

Los fanáticos de BTS están muy emocionados por la llegada de la banda surcoreana.