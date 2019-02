GRAMMY 2019: Fans lamentan que BTS no ganaran premio

Los Premios Grammy 2019 nominó por primera vez al grupo surcoreano BTS en una importante categoría: Mejor Diseño de Empaque, por su álbum de estudio "Love Yourself:tear" (2018). Además, según informó el portal Varity, la banda integrada por Jin, Suga, H-Hop, RM, Jimin, V y Jungkok, estará encargada de entregar una categoría.

El evento que se está transmitiendo EN VIVO por el canal CBS, y en Latinoamérica por TNT y TNT Series ha sido vista por miles de ARMYs, quienes mediante redes sociales, manifestaban desde hace unas horas la emoción que sentían de que el spteto de K-pop haya sido invitado a este importante evento.

Sin embargo una última noticia ha generado la molestia de algunos fanáticos, pues se enteraron que si grupo favorito, BTS, no pudo imponerse en la categoría Mejor Diseño de Empaque por su álbum de estudio "Love Yourself:tear" (2018), la primera nominación que tuvo en la reciente edición de los Premios Grammy 2019.

Durante la ceremonia no televisada de los Grammy 2019, se dio a conocer el ganador de la mencionada categoría y el resultado no fue favorable para la famosa banda de K-pop, conformado por siete jóvenes, entre cantantes y coreógrafos. El premio fue para "Masseduction".

El resultado dejó desconcertados a los ARMYs, quienes mediante las redes sociales no dudaron en manifestar su opinión luego que BTS no pudiera ganar la categoría a Mejor Diseño de Empaque. Los fanáticos de Perú se pronunciaron en Twiiter, y pese a saber que su banda no ganó, destacaron que la nominación fue importante.

"La categoría Best Recording Package ya fue anunciada. Lamentablemente "Love Yourself 'Tear" no ganó; sin embargo, la nominación representa una parte importante en la historia de @BTS_twt. ¡Felicidades por ser leyendas!", escribieron.

"No ganamos a Best Recording Package, pero el hecho de que Tear haya estado nominado a los #Grammys es algo que quedará en la historia. Es nuestra primera nominación, esto es solo el comienzo", publicaron las ARMYs en Uruguay.

Fans de BTS se pronunciaron en las redes sociales.





