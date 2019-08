Tula Rodríguez se luce en ropa de baño junto a su hija en Instagram

Tula Rodríguez, conductora del programa 'En boca de todos', emocionó a sus seguidores con sus distintas fotografías y videos que compartió en la mencionada red social, y dejar emotivo mensaje dirigido a su menor hija, furto de su amor con el ex gerente comercial de televisión Javier Carmona, con quien se casó en el año 2012.

"Hoy fue de esos días que conectas con tu hija y te das cuenta que ya creció, y que su fortaleza te enseña que se puede cuando quieres!! #TeAmoHija #Fé #DiosEsBueno #MadreHija", escribió la compañera de Maju Mantilla y Ricardo Rondón. A esta publicación agregó dos imágenes donde posa sentada fuera de la piscina luciendo su colorido ropa de baño y esbozando una sonrisa acompañada de su hija.

En 24 horas el compartido sumó poco más de 8 mil 'me gusta'. Además los comentarios que recibió la conductora de televisión fueron referidos al buen vínculo que tiene ella con su hija Valentina.

"Amén Tula en señale a tu niña que todo lo podemos en cristo qué nos fortalece cada día al despertar adelante voz dijo un día en la televisión que los propósitos de DIOS son perfectos y es verdad el es tan..tan perfecto besos para ti y tu familia",

"Hermosa foto Tula. La familia , el amor, es lo mejor en esta vida. Goza con intensidad estos bellos momentos. Dios esté con vosotras. Bendiciones", "Cada día vivido con nuestra hija es un aprender juntas, porque uno aprende a ser mamá día a día, disfruta cada instante con tu hijita. Bendiciones", fueron algunos de los mensajes que

Otro usuario no dudó en desear lo mejor, no solo para Tula Rodríguez y su hija, sino también para su esposo Javier Carmona, quien en el mes de agosto del 2018 sufrió nu paro cardíaco y tuvo que ser internado en el área de cuidados intensivos en un centro de salud, pero desde hace meses se sabe poco o nada sobre el ex gerente comercial de televisión.

"Que todo te vaya muy bien Tula, tuve el placer de conocerte eres auténtica, fuiste muy linda conmigo gracias. Desearía tanto que tu esposo se recupere y esté contigo", escribió uno de los tanto seguidores de la también actriz.

Tula Rodríguez no pudo contener sus emociones al hablar del estado de salud de su esposo Javier Carmona