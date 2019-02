Katy Jara fue internada en hospital y estado de salud preocupa a fans [VIDEO]

A través de un comunicado en Facebook se informó el delicado estado de salud de Katy Jara. La cantante habría sido ingresada de emergencia hace un par de días atrás a un hospital donde ha permanecido con la intensión de recuperarse de la descompensación que sufrió.

En el extenso mensaje, la intérprete de cumbia revela que no quería que sus seguidores se enteren de su internamiento "para no preocuparlos", pero debido a que muchas personas ya estuvieron preguntando decidió revelar detalles de su estado físico.

Los seguidores de Katy Jara iniciaron una cadena de oración después de enterarse de la noticia, debido a que consideran que la cantante todavía se encuentra en recuperación por la fotografía que compartió en su red social personal.

"Hola mis #katylovers y amigos. Estado un poco alejada de ustedes, debido a una fuerte descompensacion que tuve y me trajo hasta aquí (clínica).Afortunadamente todo esta bien y ya en orden, pero vaya que pasamos un gran susto junto a las personas que me acompañaban en ese momento", empieza el extenso mensaje desde su cuenta de Facebook.

"No quería decirles nada para no preocuparlos. Pero ya estoy mejor y descansando para poder retomar todo esta semana. Agradezco a mi familia y algunas personas que se enteraron y han estado pendientes de mi salud, en realidad hemos tratado de mantenerlo en privado, pero debido a varias llamadas de varios familiares y amigos, decidí comentarles, ya que no quiero que piensen que no estoy bien", continúa el comunicado.

"Lo malo ya paso y ya dentro de muy poquito volveré a estar con todos ustedes, estoy portándome bien y siguiendo todas las indicaciones del doctor. Les mando un abrazo inmenso y agradezco todos sus mensajes de antemano. Gracias por estar siempre conmigo mis Katylovers, gracias a mi familia por su apoyo y en especial a mi niña por sus cuidados. Besos a todos. No me extrañen que ya regreso con todo", sentenció Katy Jara adelantando su pronto retorno a los escenarios para seguir conquistando con su cumbia al Perú entero.





