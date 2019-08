Chiara Pinasco asombra a fans de Instagram al posar con Kim Kardashian

Chiara Pinasco viajó hasta Los Ángeles, Estados Unidos, para ser parte del 'Master Class', evento del reconocido maquillador Mario Dedivanovic. En esta clase magistral del maquillaje, la conductora de 'Tec' pudo conocer a la socialité Kim Kardashian.

La hermana menor de Bruno Pinasco no desaprovechó la oportunidad y se tomó una fotografía al lado de Kim Kardashian. Ambas posaron junto a Mario Dedivanovic y Anastasia Soare, organizadores del evento.

PUEDES VER Chiara Pinasco y Gigi Hadid usaron el mismo vestido y afirman que peruana lo luce mejor

"¿Chiara, qué hiciste el fin de semana? Yo: tranqui... en Los Ángeles estuvo EPIC! Ya había ido a una en Miami hace poco, pero poder ver a Anastasia Soare en acción fue the cherry on top y bueno que el lienzo en el que trabajen este par de genios sea Kim Kardashian no estuvo nada mal tampoco", fue la descripción de la instantánea.

Además, Chiara aprovechó su visita en importante acontecimiento para registrar todos los secretos del maquillaje, donde Kim Kardashian fue la modelo principal.

Los fans de la personalidad de América TV no se hicieron esperar y se pronunciaron en la sección comentarios con distintos mensajes.

"Chiara eres súper alta, los dejaste chiquitos a todos", "debió ser genial poder verlos y tenerlos tan cerca", "en serio es Kim. La opacas enormemente, aquí la celebridad eres tú", "tú te ves más celebrity que los tres", "eres la más alta, pensé que Kim era enorme jajaja" y "Chiara eres mucho mas bonita que Kim", se pudo leer entre los comentarios.

Chiara Pinasco compartió su experiencia con Kim Kardashian

Chiara Pinasco es amante del maquillaje y fan de Kim Kardashian