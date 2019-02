Sebastián Yatra en Viña del Mar 2019: ¿Cuándo será su presentación?

El cantante Sebastián Yatra fue confirmado como integrante del jurado del Festival Internacional de la Canción Viña del Mar, Chile, que se realizará entre el 24 de febrero y el 1 de marzo de 2019.

Yatra compartirá roles junto a las artistas Becky G y Yuri, que ya habían sido anunciadas con meses de anticipación por parte de la organización.

Los organizadores del evento musical, que este año celebra su edición número 60, anunciaron que al equipo también se unirán Lukas Tudor, la venezolana María Gabriela de Faria, la cantante chilena Camila Gallardo y los presentadores Constanza Santa María y Álvaro Escobar de Canal 13 y Televisión Nacional de Chile (TVN).

Sebastián Yatra en Viña del Mar

El colombiano subirá al escenario de la Quinta Vergara el domingo 24 de febrero, el mismo día en que los reggaetoneros Wisin & Yandel se presentarán.

Temas como 'No hay nadie más', 'Por perro', 'Traicionera', 'No me llames' y 'Sabrosura' harán bailar a los asistentes con la melodiosa voz del cantante del momento.

Las entradas para asistir a la presentación de Sebastián Yatra en Viña del Mar aún están disponibles, pero ya quedan muy pocas. A diferencia del show de los Backstreet Boys, para este concierto ya se agotaron los tickets.

Presentaciones musicales en Viña del Mar

Son 18 los artistas confirmados para presentarse en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar. Entre ellos figuran los Backstreet Boys, Cami Gallardo, el salsero Marc Anthony y el español David Bisbal.

Bad Bunny, Becky G, Raphael, Yuri, Marco Antonio Solis y Carlos Rivera también darán presentaciones en vivo.

