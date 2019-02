Rodrigo Valle rompe su silencio y habla del fin de su matrimonio con Xoana González [VIDEO]

Con un extenso mensaje, a través de su cuenta oficial de Instagram, Xoana González reveló a sus seguidores que su matrimonio con Rodrigo Valle había llegado a su fin. El principal problema habría sido el regreso de la modelo a Argentina por problemas legales.

"Hace meses que vengo sufriendo y rogando que vivamos en el mismo país, si no quieres que sea Argentina, irnos a la china pero juntos, en Perú no es que no quiera es que no puedo entrar [...] Tenemos objetivos y proyectos diferentes, al igual que nuestras prioridades, te respeto pero yo no aguanto más. Si no quieres vivir conmigo acá y lucharla como hemos jurado ante un juez y ante un cura [...] no puedo seguir con una relación a distancia", fue lo que escribió la exchica Dorada.

El mensaje lo acompañó de un video de ambos en el que se les ve bailando. La canción que acompaña la grabación es 'No hay nadie más' de Sebastián Yatra. La separación de ambos se debió a los problemas legales que tiene Xoana con Melissa Loza, es por esa razón que la argentina no puede ingresar a Perú.

Tras lo dicho por la modelo, Rodrigo Valle también usó su cuenta de Instagram para referirse a su separación, sin embargo, él no dio más detalles al respecto. "Solo quiero aclarar que si no saben del tema no comenten", fue lo que escribió en una historia de su red social. En una siguiente publicación compartió un video que fue acompañado con la siguiente frase: "Tomar aire y seguir".

Xoana González no ha vuelto a usar sus redes sociales desde que contó que había terminado con Rodrigo.

Rodrigo Valle sigue viviendo en Perú a pesar de los sucedido con Xoana González