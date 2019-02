Murió el actor británico Albert Finney a los 82

El actor británico Albert Finney, nominado al Óscar de la academia de Hollywood cinco veces, murió a los 82 años después de una corta enfermedad, según confirmó su familia.

"Albert Finney, de 82 años, falleció en paz después de una breve enfermedad con sus seres queridos a su lado. La familia pide privacidad en este momento triste", dice un comunicado recogido por la BBC.

Finney, uno de los embajadores del cine británico, fue célebre por varias películas, como Dos en la carretera (Two for the Road, 1967), con Audrey Hepburn; Erin Brockovich (2000); y Skyfall (2012), de la saga de James Bond, entre muchas otras.

En el 2011, el célebre actor reveló que se le había diagnosticado un cáncer en el riñón.

Nacido en Salford, en el Gran Manchester, en 1936. Inició su carrera en el teatro, estudiando en el Royal Academy of Dramatic Arts, y dio sus primeros pasos escénico en obras de William Shakespeare.

Obtuvo fama con su personaje de Arthur Seaton en el drama Saturday Night and Saturday Morning de 1960. También se le recuerda por interpretar a Winston Churchill en la película Gathering Storm.

Actuó en más de 60 filmes y ganó tres Globos de Oro, dos premios BAFTA, el Oso de Plata del Festival de Berlín y la Copa Volpi de Venecia. No tuvo un Óscar, pero estuvo nominado cuatro veces en las categorías de mejor actor y mejor actor de reparto por su trabajo en los filmes Tom Jones, Asesinato en el Orient Express, La sombra de un actor, Bajo el volcán y Erin Brockovich.❧