Las historias reales que compiten en los Óscar

Con cinco nominaciones al Óscar y dos directores en un accidentado rodaje (en el que despidieron al cineasta Bryan Singer), Bohemian Rhapsody es la película biográfica más popular que competirá en los premios que la Academia entregará el domingo 24. Pero junto a Vice, Green Book y The Favourite -estas dos últimas con más posibilidades de ganar- son historias que han cumplido el reto de llevar a la pantalla grande historias basadas en personajes reales.

“Tuve que resaltar la música de Queen y hacer que esto sea una celebración”, explicó a The Hollywood Reporter el editor John Ottman, quien tuvo que condensar las décadas de historia de la banda en dos horas. A la par, los artistas de sonido mezclaron la interpretación de Rami Malek con la voz de Freddie Mercury. El editor de sonido John Warhurst explicó en Variety que cuando escuchas a Rami cantar ‘Bohemian Rhapsody’ en el estudio “es una toma de Freddie en 1975 que nunca se usó”.

Pero la parte que le quitó el sueño al editor Ottman fue la representación del mítico concierto Live Aid. “Sabía que si no se sentía catártico y se sentía como una celebración emocional de Freddie, la película se colapsaría”, explica y agrega que “We are the champions’ adoptó un tono tan emotivo para (ser) el final de la película”. La idea, sostuvo, era representar lo importante que era el público para el performance de Queen. “Mi objetivo, a medida que evolucionaba Live Aid, era sentir cada vez más la conexión entre Freddie y la audiencia”.

En cuanto a Vice, favorita al Óscar a mejor actor por la transformación de Christian Bale en Dick Cheney, la mano derecha de George Bush, el editor Hank Corwin tuvo que prescindir de una parte de la película. “Se tuvieron que cortar algunas escenas para mantener el ritmo, entre ellas, una de un joven Dick y su futura esposa, Lynne, que crecieron en Wyoming y comenzaron su relación. Pesó la apertura de la película”, reveló.

Para Corwin, la cinta que postula a ocho premios Óscar tuvo que sortear una ‘carga’ al abordar la historia de un personaje vivo y que resulta, además, controvertido. “Estaba tratando de ser lo más veraz posible sin tener toda la información”, dijo y, a la vez, comentó que quería capturar su lado familiar. “Realmente lidié con esto”.

La ganadora del Globo de Oro a mejor comedia, Green Book, tuvo que dejar de lado algunas reacciones del personaje de Viggo Mortensen, quien interpreta a ‘Tony Lip’, un italiano-estadounidense que tiene que trabajar como chofer del artista afroamericano ‘Don Shirley’ (Mahershala Ali), en Estados Unidos de los años 60. “Teníamos que encontrar el momento adecuado para que la comedia se infiltre y encontrar el momento adecuado para no usarlo”.

En The Favourite, con 10 nominaciones al igual que Roma, la música toma mayor importancia para retratar el cambio en “el nivel de violencia” entre estas dos mujeres (‘Abigail’, interpretada por Emma Stone, y ‘Sarah’ por Rachel Weisz) que ‘pelean’ por ser ‘la favorita’ de la reina Anne de Gran Bretaña (Olivia Colman). “La intención del director en la película era retratar los dos mundos”, dijo el editor Yorgos Mavropsaridis, explicando que al concluir el montaje, “Abigail tiene éxito en su objetivo de convertirse en la nueva favorita de la reina”. Más que el relato histórico, su trabajo se centró en tratar de mostrar la relación de tres mujeres y que existe “un lado oscuro de nuestras relaciones amorosas”.❧

