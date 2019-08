Backstreet Boys: La banda más esperada del Festival Viña del Mar [VIDEOS]

Los Backstreet Boys regresará al escenario del importante evento tras 21 años. Desde que se anunció su retorno, los fanáticos cuentan los días para ver a su grupo favorito en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar 2019, la versión número 60 de esta fiesta latina. La recordada boy band causó furor y batió records de venta tras la noticia de la fecha de su presentación en Chile.

De acuerdo con los organizadores del evento, la noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter del evento El 28 de febrero los Backstreet Boys estarán en el escenario de la Quinta Vergara de Viña del Mar. El 29 de enero se dispuso la venta de la preventa, pero, como era de esperarse, en un par de horas se agotaron, convirtiéndose en el primer sold out del certamen.

La banda creadora de exitosos temas como “I want It that way”, “Everybody” “As long as you love”, retorna a importante evento tras 21 años para celebrar con Marc Anthony, Becky G y Raphael, los 60 años del certamen. Además, el grupo integrada por A. J. MacLean, Howie Dorough, Brian Littrel, Nick Carter y Kervin Richardson,se unirá a otros artistas ya confirmados, entre ellos están los mexicanos Marco Antonio Solís y Carlos Rivera, así como el cantante español David Bisbal.

“Los fans pedían hace tiempo a esta banda que une generaciones. Hoy su sueño se cumple”, refirió la alcaldesa en la citada red social, confirmando de esta manera la presencia del grupo los Backstreet Boys en el Festival de Viña del Mar.

Sin duda, Los Backstreet Boy será una de las máximas estrellas del Festival de Viña del Mar 2019, importante certamen musical que se llevará a cabo del domingo 24 de marzo al viernes 1 de marzo, pues será un show especial en su reencuentro con el público latinoamericano. Como parte de su repertorio presentarán temas de su nuevo disco de estudio “DNA” (2019), con el cual, de acuerdo al listado que semanalmente entrega Bilboard, consiguieron el tope de ranking que combina venta de álbumes físicos, streaming y descargas digitales.

Backstreer Boys en Viña del Mar regresa tras 21 años. Banda envía saludo a fans

Backstreet Boys en Viña del Mar: los canales que transmitirán el festival en Perú

En el caso de Perú el canal donde se podrá ver todos los espectáculos del festival chileno es FOX (MOVISTAR 108, CLARO 18, DIREC TV 202) y FOX Life (MOVISTAR 117, CLARO 108).

Festival Viña del Mar 2019: La parrilla de artistas por día:

>Domingo 24 de febrero: Wisin y Yandel, Felipe Avello y Sebastián Yatra

>Lunes 25 de febrero: Raphael, Dino Gordillo y Yuri

>Martes 26 de febrero: Marc Anthony, Jani Dueñas y David Bisbal

>Miércoles 27 de febrero: Marco Antonio Solís, Jorge Alís, Carlos Rivera

>Jueves 28 de febrero: Backstreet Boys, Mauricio Palma, CAMI (Camila Gallardo)

>Viernes 1 de marzo: Bad Bunny, Bonco Quiñongo, Becky G

Viña del Mar: Así confirmaron la presentación de los Backstreets Boys

Backstreet Boys en Viña del Mar 2019

Backstreet Boys en Festival de Viña del Mar (1998)

Banda estadounidense, integrando por A. J. MacLean, Howie Dorough, Brian Littrel, Nick Carter y Kervin Richardson, provocó los gritos y emociones de sus fanáticos durante su presentación en el XXXIX Festival Internacional de Viña del Mar en Chile.

Backstreet Boys y el videoclip de "Everybody"

Backstreet Boys en en Festival Viña del Mar

Conoce más de una de las bandas estadounidenses más exitosas por décadas.