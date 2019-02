Carlos Álvarez alista parodia de la discusión entre Milagros Leiva y motociclista [VIDEO]

Hace unos días, la periodista Milagros Leiva y el representante de la Asociación de Motociclistas del Perú, Luis D' Angelo, protagonizaron una fuerte discusión durante programa en vivo cuando hablaban de la nueva propuesta que dio la Municipalidad de Miraflores, que propone a que dos personas no puedan circular en una moro lineal, debido al reciente asalto y balacera que ocurrió en el Parque Kennedy. La conductora de ATV, tras manifestar su posición de que está de acuerdo con esta idea, se mostró airada cuando su entrevistado le dijo que ella no estaba bien informada del tema.

"Me estás ofendiendo todo el rato diciendo que yo soy una desinformada. No me importa que me trolees. ¿Por qué no es viable (la propuesta de la Municipalidad de Miraflores)? ¿Porque tú lo dices? ¿Porque tú tienes tu moto y no robas?", respondió la conductora de televisión. Sin embargo, el momento más álgido de la conversación fue cuando llamó "querido" a Luis D' Angelo, quien de inmediato respondió: "no soy tu querido, lamentablemente".

Ante esta repentina respuesta, Milagros Leiva no tuvo límites en arremeter contra su entrevistado. "¿Perdón? ¿Qué ha dicho? Por favor, levanta a este prepotente, no lo puedo escuchar más. Tú no eres mi querido, qué te pasa irrespetuoso. ¿Qué le pasa a esta gente matonezca? ¿Qué quieres? Caricaturizar a una mujer. Yo estoy defendiendo el derecho de la gente a vivir".

La discusión de la comunicadora y el motociclista generó distintas reacciones y comentarios en las redes sociales. Y ante esta gran polémica, el cómico Carlos Álvarez no desaprovechó la oportunidad de realizar un sketch para su programa 'Oe...¿es en serio?' programa de humor que se transmite todos los sábados por ATV.

Video que Carlos Álvarez compartió en su cuenta de Facebook sobre la parodia que realiza de la discusión entre Milagros Leiva y Luis D' Angelo