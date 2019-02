Katy Perry lució irreconocible en la portada de exclusiva revista [FOTOS]

Katy Perry sorprendió a sus millones de fans con curiosa publicación en su perfil verificado de Instagram. La cantante estadounidense fue portada de la revista Paper, donde lució con 'distintos rostros' que no dejó nada característico de ella en cada una de las fotografías.

"Justo cuando pensabas que me habías descubierto ... Tranformo", escribió Katy Perry en su reciente difusión de Instagram.

En la publicación de Instagram, Katy Perry compartió con sus admiradores alrededor de siete fotografías, en las cuales no evidenció un ápice del conocido perfil de la intérprete de 'Roar'.

Desde estrafalarios peinados, excéntricos atuendos, fondos colores pasteles y un 'make up' (maquillaje) totalmente revolucionario, Katy Perry demostró que puede ser camaleónica al momento de cualquier trabajo audiovisual.

Katy Perry indicó en la entrevista con la revista Paper que es una persona muy diferente a la que todos conocieron.

"No por completo, la base siempre ha estado ahí. Siempre he sido muy sarcástica.. Pero antes pensaba que algunas cosas daban demasiado miedo o no eran lo adecuado para mí, ahora trato de obligarme a sobrepasar mis límites en todos los aspectos. Me he vuelto más tolerante y comprensiva", argumentó Katy Perry en la reciente entrevista a Paper.

La cantante estadounidense comentó que un cambio en el cabello es muy importante para ella.

"Ha sido sin duda la transformación más importante a nivel físico. Cuando no tienes una melena larga, no hay dónde esconderse. Todo está expuesto", acotó.

Katy Perry- "Roar"

Katy Perry sufre extraña reacción durante concierto