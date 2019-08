Grammys 2019 EN VIVO ONLINE: ¿Quién es el artista más joven en ganar un galardón?

Premios Grammy 2019 | Estamos a solo 2 días de la edición 61 de una de las ceremonias de premiación más importantes del mundo en el campo de la industria musical.

La expectativa es grande por cada Premios Grammy debido a que es reconocido como los Premios Oscar de la música; la versión de este año no será la excepción en ese aspecto.

Asimismo, como todos los años, el premio que está en ojo de todos y por el que millones de personas encenderán sus televisores o computadoras es de Mejor Álbum. En los Premios Grammy 2019 tenemos a Cardi B, Drake, H.E.R., Post Malone, Kendrick Lamar (por dirigir la banda sonora de Pantera negra) como nominados.

Precisamente, en otra publicación de nuestra sección tenemos la información completa de los nominados y de todas las sorpresas que nos traerá para la presente edición. Invitamos a revisarla.

En esta nota hemos preferido recordar algunos de los hechos más interesantes del evento anual a manera de preámbulo o antesala. Nos vamos a enfocar en quién es el artista más joven en ganar un Grammy. Continúa en el artículo para enterarte de quién se trata:

¿Quién es el artista más joven en ganar un Grammy?

En realidad son 3 los artistas que se llevaron los Grammy a una edad muy joven:

Leah Peasall

En los Premios Grammy 2002, la categoría a mejor álbum fue obtenida por la compilación de canciones que aparece en la película “O Brother, Where Art Thou?”, dirigida por los famosos hermanos Coen.

La canción número 11 In the Highways fue interpretada por The Peasall Sisters, un conjunto de hermanas especializadas en la música country. Una de sus integrantes es Leah Peasall, que durante esa ceremonia no tenía ni 8 años. Por ello, es considerada la artista más joven en ganar un Grammy.

LeAnn Rimes

No obstante, se puede considerar que al ser un premio conseguido en conjunto se debería nombrar a otra persona como el artista más joven en ganar un Grammy. En ese escenario podemos mencionar a la también cantante de country LeAnn Rimes. En los Premios Grammy 1997, a la edad de 14 años, consiguió 3 reconocimientos: Mejor artista nuevo, Mejor canción country y Mejor interpretación vocal country, femenina (estos 2 últimos premios los logró por el tema Blue).

Taylor Swift

Por su lado, la cantante de pop Taylor Swift, es la artista solista más joven que consiguió el álbum del año. Los hizo en los Premios Grammy 2010 por Fearless a la edad de 20.

Otros famosos artistas que han ganado dicho premio con una edad corta es Alanis Morissette (21), Barbra Streisand (21), Stevie Wonder (22), Adele (23) y Norah Jones (23).

Los Premios Grammy 2019 se efectuarán este domingo 10 de febrero desde la cuidad de Los Ángeles, Estados Unidos.