Netflix: 10 películas que estuvieron nominadas en ediciones pasadas de los Oscar

Los Oscar 2019 se celebrarán hoy domingo 24 de febrero. Netflix se unió a este evento lanzando algunas películas nominadas a ediciones pasadas de los Premios Oscar.

Si quieres hacer una maratón de documentales, cortos o películas nominadas en la historia de los Oscar, en esta nota te presentamos las que Netflix ofrece.

Estas son las películas nominadas al Oscar en Netflix:

THE SQUARE (2013)

Nominada a los Oscar 2014 en la categoría Mejor largometraje documental, "The Square" es una comedia dramática de 2 horas con 22 minutos que narra la historia de Christian (Claes Bang), un hombre divorciado y con dos hijos que trabaja como conservador en un museo de arte contemporáneo.

Él entra en un conflicto cuando se da cuenta que vive en una contradicción: respalda un discurso altruista mediante el arte que expone, pero se sorprende de lo que es capaz de hacer cuando le roban su celular.

VIRUNGA (2014)

Otra película nominada al Oscar en Netflix es "Virunga". Este film figuró en la lista de películas nominadas de los Oscar 2015 en la categoría Mejor Documental.

En ella se muestra a la reserva de gorilas salvajes de montaña más importante del mundo, un recinto declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Se narra los esfuerzos de Andre Bauma, un humilde guardabosques del Congo que se enfrenta a las amenazas de las personas que ven como un estorbo a los gorilas, porque no les permiten extraer el oro que se encuentra en su hábitat.

THE LOOK OF THE SILENCE (2014)

Dirigida por Joshua Oppenheimer, "The Look Of The Silence" fue una película nominada en la categoría "Mejor Documental" de los Oscar 2014.

Estuvo producida por Wener Herzog, Errol Morris y Andre Singer.

En ella se muestra los esfuerzos que realiza un hombre indonesio de mediana edad para encontrar a los responsables del asesinato de su hermano.

Esta suceso se dio en el marco de la purga comunista de 1965.

CAROL (2015)

Esta película nominada al Oscar en Netflix figuró el la lista en la categoría Mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor banda sonora, mejor guión adaptado, mejor fotografía y mejor diseño de vestuario de los Oscar 2016.

"Carol" está contextualizada en Nueva York de la década de 1950. Se muestra el enamoramiento entre dos mujeres. Una de ellas es infeliz por su matrimonio.

A WAR (2015)

Nominada en la categoría Mejor Película Extranjera de los Oscar 2016, "A War" cuenta la vida del comandante Claus M. Pedersen (Pilou Asbæk), quien se encuentra en una provincia afgana.

En su país natal, Dinamarca, su esposa María cuida a los tres hijos de ambos mientras espera que Claus regrese con vida.

Él debe tomar una decisión cuando los soldados se ven envueltos en un fuego cruzado. Las consecuencias de su elección afectarán a su familia.

WINTER OF FIRE: UKRAINE'S FIGHT FOR FREEDOM (2015)

Esta es otra película nominada al Oscar en Netflix. Estuvo presente en la lista de películas nominadas del Oscar 2016 en la categoría Mejor Documental Largo.

Se trata de un documental donde se tocan temas políticos vinculados al rechazo de la injusticia y la represeción.

El director, Evgeny Afineevsky, y su equipo de producción trabajan como corresponsales de guerra grabando los enfrentamientos entre los movimientos estudiantiles ucranianos y sus autoridades.

Exigían que el presidente renuncie debido a la corrupción enquistada en su gobierno.

EXTREMIS (2016)

"Extremis" fue una película nominada en los Oscar 2017, en la categoría Mejor Cortometraje Documental.

Tiene una duración de 24 minutos y muestra lo que viven los familiares y especialistas de la salud que se encuentran al cuidado de personas que están a punto de fallecer.

Una película que enriquece el debate sobre la eutanasia.

ENMIENDA XIII (2016)

Nominada en los Oscar 2017 en la categoría "Mejor Documental", "Enmienda XIII" es una película de Ava Duvernay donde se pretende demostrar que los negros siguen siendo tratados como una clase social inferior en los Estados Unidos.

Esta directora también figuró en la lista de películas nominadas de la edición del 2016 de los Premios Oscar por su película "Selma: el poder de un sueño".

LIFE, ANIMATED (2016)

"Life, amimated" es otra película nominada al Oscar en Netflix.

Figuró en la lista de películas de la categoría "Mejor Documental". Cuenta la vida de Owen Suskind, un niño incapaz de comunicarse y socializar desde los 3 años.

En la película se muestra cómo su familia descubre que Owen puede conectarse con el mundo a través de los clásicos de Disney como "La Sirenita" o "El Rey León".

LOS CASCOS BLANCOS (2016)

Nominada en los Oscar 2017 en la categoría "Mejor Cortometraje Documental", "Los Cascos Blancos" muestra cómo es la vida en Siria, un país amenazado constantemente por las bombas, desde la mirada de un grupo de valientes rescatistas que salvan vidas entre los escombros.

HEROÍNA(S) (2017)

"Heroína(s)" fue una de las películas nominadas en los Oscar 2018 en la categoría Mejor Documental Corto.

Se trata de una cinta de 39 minutos que narra la historia de una jefa de estación de bomberos, una jueza y una misionera urbana, personas que luchan contra una devastadora epidemia en Virginia Occidental, en Estados Unidos.

STRONG ISLAND (2017)

Película nominada al Oscar en Netflix. "Strong Island" fue nominada en la categoría "Mejor Documental Largo" de los Oscar 2018.

En ella se narra en los detalles de la vida de William Ford, una persona que fue asesinada brutalmente en Long Island en 1992 por ser negro, y cuyo agresor quedó libre de todo cargo.

La cinta está dirigida por Yance Ford, hermano de la víctima.

ON BODY AND SOUL (2017)

Nominada en los Premios Oscar 2018 en la categoría "Mejor Película Extranjera".

Esta cinta cuenta la historia de dos personas solitarias que no pueden concretar una relación por sus propias limitaciones físicas y mentales.

Ambos tienen los mismos sueños constantemente y empiezan a tener un acercamiento cuando descubren que es así.

ROMA (2018)

Un película nominada al Oscar 2019 en Netflix es "Roma". Compite en las categorías: Mejor Película, mejor actriz, mejor película extranjera, mejor actriz de reparto, mejor director, mejor guión original, mejor fotografía, mejor sonido, mejor diseño de producción y mejor edición de sonido.

Cuenta la historia de dos empleadas domésticas que ayudan a una madre de familia que cuida a cuatro hijos.

La película está contextualizada en la Ciudad de México de los años 70.

LA PARTIDA FINAL (2018)

Otra película nominada al Oscar 2019 en Netflix. "La Partida Final" se encuentra en la categoría Mejor Cortometraje Documental.

En esta cinta se muestra las dificultades que viven las familias de pacientes que están a punto de morir y cómo los especialistas de la salud se preparan para este hecho.

LA BALADA DE BUSTER SCRUGGS (2018)

Película nominada en los Oscar 2019 en la categoría "Mejor Guión Adaptado".

Escrita, protagonizada y dirigida por los Hermanos Coen y protagonizada por los actores James Franco, Tom Waits, Liam Neeson, entre otros.

En esta cinta se muestran 6 historias contextualizadas en el Viejo Oeste, entre los años 1850 y 1880.