Premios Oscar 2019: Estos fueron los 10 actores nominados después de morir [FOTOS]

No son pocas las veces en que famosas y destacadas estrellas del séptimo arte perdieron la vida sin conocer que estaban nominados a la ceremonia de los Premios Oscar. Ya sea por enfermedades mortales, adicciones o inesperados accidentes, el mundo del séptimo arte tuvo que llorar la perdida de grandes actores como James Dean o Walt Disney.

Sus nominaciones a los Premios Oscar por producciones como "Al Este del Paraíso" o ""Winnie the Pooh and the Blustery Day", alivianaron la perdida de sus seguidores, quienes celebraron el logro y el reconocimiento de su trabajo incluso post mortem. Dean y Disney son solo uno de los diez casos de actores que fueron nominados a los premios de The Academy después de partir.

James Dean

El consagrado actor de la década de los cincuenta, James Dean, perdió la vida en un accidente automovilístico sin saber que recibiría dos nominaciones póstumas a los Premios Oscar: uno por su actuación en "Gigante", realizada en 1956, y otro por "Al Este del Eden" (1954). Con tan solo 24 años de edad, esta estrella de Hollywood, era aclamado por muchos directores de cine. En ambas nominaciones, Dean no salió acreedor de la estatuilla de oro.

Walt Disney

Un cáncer de pulmón se llevó al genio detrás de la industria de Disney; sin embargo esto no fue motivo para que en la cermeonia de 1966 se le entregara un óscar póstumo por el cortometraje animado "Winnie The Pooh and the Blustery Day".

Heath Ledger

Sin duda, uno de los reconocimientos post mortem más conocidos hasta la actualidad es el del intérprete del Joker en la saga de Batman: Heath Ledger. El actor falleció en el 2008 a causa de una sobredosis de medicamentos. Al año siguiente, recibió una estatuilla por su interpretación en la segunda entrega de Batman: "The Dark Night". Su talento y retorcida interpretación del enemigo del "Caballero de la noche" lo hicieron acreedor del Premio Oscar.

Peter Finch

Fue el primer actor en recibir un Premio Oscar póstumo. La interpretación de Peter Finch en "Poder que mata" lo hizo acreedor de esta estatuilla de oro en 1977. Es recordado por su participación en películas como "Historia de una monja" y "Dos amores en conflicto"

Audrey Hepburn

Hepburn falleció en 1993, víctima de cáncer. A los días, una noticia alivianó la pérdida para sus familiares y seguidores de la actriz: The Academy había decidido entregarle el premio Jean Hersholt, similar a lo que se conoce como "Oscar Humanitario". Su hijo Sean Ferrer fue el encargado de recibir el premio en el podio de la ceremonia.

Bridget O´ Connor

Su participación en el guión de la película "El espía que sabía demasiado" la hizo acreedora de una nominación a los Premios Oscar, dos años después de que falleciera. La guionista británica con escribió el film junto a su esposo.

Sydney Pollock

El director, actor y productor estadounidense, dos veces acreedor de un Oscar, perdió al vida en el 2008 luego de una larga lucha contra el cáncer. "Una pasión secreta" lo llevaría a ser reconocido en la categoría de Mejor Producción, un año después de su muerte.

Anthony Minghella

El productor también fue parte del film "Una pasión secreta", razón por la cual fue también nominada a los Premios Oscar. Lastimosamente, falleció un año antes de que se revelará el reconocimiento, producto de una hemorragia.

Spencer Tracy

Un paro cardiaco se llevó la vida de el actor Spencer Tracy, quien falleció luego de grabar "¿Sabes quién viene a cenar?" (1967). Su participación en la cinta le ganó un reconocimiento en los Premios Oscar al siguiente año de su deceso.

Massimo Troisi

"Il Postino" llevó a que Massimo Troisi sea nominado como Mejor Actor en la gala de The Academy, después de que falleciera, en 1944, producto de un paro cardíaco. El comediante, director y guionista italiano es recordado por su participación en 'El cartero', 'Im Starting for Three' y 'Solo nos queda llorar'.

