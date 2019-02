“Me enfrento a los agresores y al Estado”

“Algunas de esas caras ya deben salir de allí...”, comenta Andrea Llosa, mientras posa ante el lente fotográfico en la sala principal del octavo piso de ATV. Ello, en alusión a un gran banner, que descansa a unos metros sobre el piso, con los rostros más representativos de la televisora de San Isidro y donde logramos ver, por ejemplo, a Gian Piero Diez y Beto Ortíz, ya en otro canal. En el estudio, se escuchan risas discretas.

Así es ella: directa, sin filtros, características que calaron en el público desde sus épocas de reportera y que la han convertido en la reina de los domingos por la noche, donde hace tiempo que hace ‘temblar’ a la competencia.

Este domingo, precisamente, ‘Nunca Más’ regresa en su nueva temporada, en su octavo año. Algo que ni la misma Andrea se lo cree. El espacio ha servido no solo para defender a las mujeres violentadas, sino también a los hombres y para esta nueva edición, Llosa presentará un caso estremecedor.

¿Crees que tu espacio ha servicio para que algunas mujeres se empoderen?

-Al inicio no tanto, pero ahora sí. Y me doy cuenta de ello cuando salgo a la calle, que es, finalmente, el termómetro de la audiencia. Me llama la atención de que se me acerquen niñas y me miren de como si me conocieran de toda la vida, y me abrazan. Es una nueva generación de mujeres, de niñas, son empoderadas, que reciben el mensaje que no se deben dejar agredir de ninguna manera.

Sobre el caso con el que vuelve este domingo a las 8:30 p.m. a ATV, señala que es el que la tiene con una “espina clavada en el corazón”. “Hasta hace unos días te podría haber dicho que el caso de un hija que pegaba a su padre anciano era uno de los más terribles, pero el de este fin de semana... es un hecho terrible, muy triste, atroz. Una madre que le pega a su hijo autista”.

Con voz entrecortada, refiere que la mujer empotra de manera brutal al niño contra la pared de su baño. “Es como si lo odiara... Al ver las primeras imágenes, nos partió el alma. Lo que más rabia nos da, es que hace cinco meses el caso ya está en la Demuna (Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente). Han hecho seguimiento, para que la madre siga las terapias, pero ella ¡le sigue pegando al niño! De la comisaría pasó a Familia, cuando debió ser Penal y ¡ahí se genera todo el entrampamiento! Me jode la inoperancia. ¿Cuándo vamos a tener un policía o un fiscal sensible?”.

No solo te enfrentas a los agresores, sino también al Estado.

Sí, claro. Es algo muy complicado, porque esa es otra lucha y a veces te agota. Claro, hay gente buena y mala en este mundo y eso no lo vas a poder cambiar, lo que si puedes cambiar es el sistema de justicia que tenemos, que está podrido. No te voy a decir que todos son iguales, porque también nos ha tocado fiscales honestos que han resuelto porque tienen sensibilidad, pero el mayor problema es que no hay sensibilidad. No sé si están curtidos o qué. Te frustra cuando ves tanta indiferencia. Nada va a cambiar hasta el día que realmente no pongan a gente que acepta hacer su chamba y que, además, tenga sentimientos y ganas de, realmente, ayudar a otras personas. Si no hay eso, estamos jodidos. Puedes saber mucho de leyes, pero si no tienes corazón no vas ayudar a nadie.

Tu programa, además, ha dado un giro, ya no solo aboga por las mujeres...

Así es. Hay hombres buenos también, que quieren estar con sus hijos. A quienes se les ha quitado el derecho a su apellido, a ver crecer a sus hijos. ¿Y qué pasa con esas mujeres, que engañaron, que destruyeron vidas? ¡Nada! ¡Pasan piola y no tuvieron castigo! También le destruyeron la vida a un niño que creyó a otro hombre como su padre y viceversa. ‘Nunca Más’ es un programa que defiende a las personas vulneradas. Evidentemente, las estadísticas arrojan que hay más mujeres violentadas porque estamos en un país machista, pero la ayuda es para todos... y sí, eso demuestra que hay muchos hombres que nos ven. ❧