Rebeca Escribens sufre desaire en vivo en el set de América Espectáculos [VIDEO]

Rebeca Escribens es una de las figuras de América TV desde hace algunos años y desde entonces tiene invitados en su set de América Espectáculos esporádicamente. Justo este jueves tuvo a la Orquesta Bembé en su set y pero jamás imaginó que uno de sus asistentes de producción la iba dejar bailando sola en vivo.

La producción se encargó de invitar a la agrupación para cantar su último tema “Entrégate” y transcurso la presentación Rebeca Escribens no dudó en bailar la canción de salsa por lo que sacó a bailar a uno de sus compañeros de trabajo, pero este le hizo un desaire en vivo lo que provocó su molestia.

La conductora de TV no lo pensó dos veces y se fue en busca de su compañero de baile para seguir meneando la cintura al compás del ritmo. El joven aceptó con una sonrisa en los labios “la travesura” de su amiga.

“Me dejaron tirando cintura sola en el escenario ¿Les ha pasado? ¡Buen jueves!”, comentó en la publicación Rebeca Escribens que colgó en Twitter. Los seguidores de la conductora de TV le dejaron comentarios señalando que es la primera vez que le ocurre algo así. Rebeca Escribens toma con humor la situación por lo que colgó el clip en la popular red social.

En el 2018, Rebeca Escribens demostró que no solo tiene talento para el baile, sino también para canto. En "El desafío" de "El artista del año" la conductora recibió elogios por su interpretación de "Quererte a ti" de Angela Carrasco. "Me quedé sonsa mirándote. Me dejaste muda. Nació con talento y lo ha sabido administrar", dijo Gisela Valcárcel luego de escuchar la presentación de la también actriz.