En La Contra nos visita Fiorella Rodríguez quien en pocos días viajará a México para el estreno de " No me digas solterona ".

Fiorella Rodríguez visitó el set de La Contra y nos contó sobre sus expectativas de la avant premiere de la película peruana ‘No me digas solterona’ que se realizará en DF México.

“Han decidido que la alfombra roja será en el DF porque está la señora Angélica Aragón y ella participó en la película, es un encanto de persona es rico conocer a alguien de oficio, hay gente muy conocida, pero otra cosa es conocer a una persona de oficio”, comentó.

Asimismo, la actriz señaló que no es su primer acercamiento con el país mexicano, pues ya ha participado con Adal Ramones en la película peruana ‘Una Comedia Macabra’, en donde construyó una cercana amistad con el actor mexicano.

“Es un tipo muy talentoso y nos hicimos muy amigos, hablamos para hacer proyectos juntos y más (…) El me presenta a mucha gente de la industria y luego, yo regreso acá y grabo con Angélica así que de un modo u otro México me ronda”, indicó.

La conductora de televisión sostuvo que el Perú brinda muchas oportunidades tanto para los actores nacionales como para los extranjeros, sin embargo, resaltó que no en todos los rubros se da esto.

“Yo que he tenido oportunidad de ver artistas locales, si cuesta mover la música. El tema de la música necesita un poco más de apoyo y te lo dice alguien que ni siquiera forma parte de

Por último, la actriz recomendó a los jóvenes a ser auténticos y seguir sus sueños, pues nunca será tarde para lograr los objetivos que se propongan.

“No seas mediocre nunca, hay mil oportunidades que están afuera y hay que estar atento para en que momento decir: ‘Yo misma soy’. Yo creo que si me he metido en todo lo que me he metido es porque siempre he estado dispuesta”, recalcó.