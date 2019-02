Magaly arremete contra ‘La Chama’ por desacreditar a Poly Ávila [VIDEO]

La periodista Magaly Medina se tomó muy en serio el caso de Poly Ávila y en sus últimos programas se enfocó en el tema. El último miércoles 6 de febrero no fue la excepción.

Minutos después del comunicado que publicó Nicola Porcella en su Instagram en el que deslinda cualquier responsabilidad, Magaly Medina no dudó en responder al chico reality y a Alexandra Méndez, quien se ha convertido en su defensora.

La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ contó que Nicola Porcella mandó a su abogado a las instalaciones de ATV, con el firme propósito de que la periodista se rectifique sobre las declaraciones que dio la noche del miércoles, tras la denuncia de Poly Ávila en Instagram.



"No me manden al canal a sus abogados como lo hizo Nicola Porcella en la mañana, a querer que me rectifique de algo que no he dicho. Como se lo aclaré al señor abogado: esto es parte de las investigaciones que este programa tiene en curso. En cierta manera, se lo dije como una cortesía", expresó Magaly Medina.

En otro momento, la periodista fue muy dura con la venezolana Alexandra Méndez, quien también fue parte de la fiesta que se realizó en Asia en la que Poly Ávila fue drogada.

Magaly cuestionó a la modelo venezolana por defender a Nicola Porcella y la llamó “su amiguita, escudera, confidente”. “No sé de dónde salió ni quién es, ni por qué diablos apareció. ¿Es celebrity así como la Kardashian?”, se preguntó.

"Como he estado retirada un tanto del espectáculo ya ni sé qué bichos raros aparecen por aquí todos los días (...)”, agregó antes de mandarle un mensaje tras sus declaraciones en ‘Válgame Dios’. “No viste nada, mamita. Ahora vamos a refrescarte la memoria", señaló.

Medina también contó que un amigo de la venezolana lanzó una amenaza a un trabajador de ATV cuando se acercaron a entrevistar a Alexandra Méndez. Supuestamente el hombre bajó de un Porsche para advertir al conductor de la camioneta del programa. “No jueguen con fuego que se pueden quemar", es lo que le habría dicho el sujeto.



"Una de las personas que estaba con 'La Chama' en el Porsche se acercó al chófer de la unidad móvil de mi programa para preguntarle: 'Eres de Magaly, ¿verdad?', para luego agregar que 'no jueguen con fuego porque se pueden quemar'. ¿Qué fue eso? ¿Una amenaza?", se preguntó la periodista de ‘Magaly TV, la firme’.

