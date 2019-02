Liam Neeson: “No soy racista”

En medio de la controversia por sus comentarios racistas, en Estados Unidos cancelaron la alfombra roja de la película Cold Pursuit (o Venganza) protagonizada por Liam Neeson. El actor confesó a inicios de semana que quiso asesinar a quien violó a su amiga, pero al nominado al Óscar parecía preocuparle más la raza del agresor y le preguntó a la víctima: “¿De qué color era?”.

Neeson habló el martes en el programa ‘Good Morning América’ y tras disculparse por lo que dijo, agregó que sus palabras fueron sacadas de contexto. “No soy racista”, declaró en televisión. Cabe señalar que el periódico publicó el audio de la entrevista en la que llama “cabrón negro” al abusador.

Y es que las frases que más indignación han causado son las que se centran en el desprecio y ‘sed de venganza’ que le provocaba que se tratase de un afroamericano. “Salí deliberadamente a las áreas negras de la ciudad, buscando ser atacado para poder desatar la violencia física. Lo hice tal vez cuatro o cinco veces. Subí y bajé áreas con un palo, esperando que alguien se me acercara, con la esperanza de que un ‘bastardo negro’ saliera de un pub ¿sabes? Para que yo pudiera... matarlo”, confesó el actor en la cuestionada entrevista.

Si bien sostuvo que “le sorprendió y le dolió” esa necesidad que tenía y que buscó ayuda (según dijo recurrió a un sacerdote, a sus amigos), en Estados Unidos no tardaron en comparar ese pensamiento con la forma en la que se excusaban los asesinos de la comunidad negra, en lo que llamaban “caza de nigger” en Mississippi. En The Guardian, Gary Younge sostiene que si hay algo que agradecerle al actor es su franqueza. Porque queda demostrado que para algunos los ‘negros’ no son “completamente” humanos.

“Tal vez ahora sea más claro para algunos por qué a principios del siglo XXI se necesitaba un movimiento llamado Black Lives Matter. Porque el hombre que realizó una tierna escena de amor con Viola Davis es el mismo hombre que fantaseaba con matar a su esposo o cualquier otra persona que se pareciera”.

Neeson terminó la primera entrevista diciendo que se avergonzaba de admitir lo que quiso hacer. “Fue horrible”. Para Younge y otros medios estadounidenses, la confesión del actor aún deja varios vacíos. “Aprendí una lección de eso, cuando finalmente pensé: ‘¿Qué diablos estás haciendo?”, fue lo que dijo como moraleja. ❧