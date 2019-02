Nicola Porcella manda comunicado tras denuncia de Poly Ávila [VIDEOS]

Gran polémica ha generado la confesión que hizo la ex integrante de 'Combate' en su cuenta de Instagram, donde revela que fue drogada durante fiesta que asistió el 25 de enero y en la que también estaban figuras que pertenecen a programas de competencia juvenil.

El primero que prendió las alarmas fue André Castañeda, quien hace unos días dejó sorprendido a los conductores de 'Válgame Dios' al publicar un video donde hace fuerte denuncia que involucraba a 'chicos reality' con las drogas.

"Hoy les quiero contar que estoy muy indignado, les cuento que hay un grupo de xxx que se creen muy galanes, que se creen conquistadores, que se creen los galanes de moda, que hacen fiestitas en casas de playa con piscina e invitan a muchas chicas, pero este grupo de cobardes lo que hacen es drogar a las chicas y de alguna manera se aprovechan de ellas, y así las chicas pueden pensar que fue con su consentimiento pero estaban drogadas", se le escucha decir indignado a André Castañeda en el audiovisual que compartió en Instagram.

Pese a que no mencionó nombres de los 'chicos reality' ni a la (las) mujeres que habrían sido víctimas de estos malos actos, generó sorpresa en Rodrigo González y Gige Mitre. Sin embargo lo que llamó más la atención fue la reacción que tuvo Paula Ávila, quien estaba como invitada en el mencionado programa de televisión, pues, tras segundos de haberse quedado callada, reclamó a su ex pareja de que estas fuertes declaraciones no se realiza en redes sociales.

Sin embargo, ante varias horas de haberse mantenido en silencio, Poly Ávila se armó de valor y mediante su cuenta de Instagram publicó un video en la que revela que fue drogada en una fiesta donde estaban chicos reality.

Sin embargo, lo que más ha generado la atención es que estén vinculando al integrante de 'Esto es guerra', Nicola Porcella, con respecto a las supuestas actitudes que habrían tomado chicos reality en la fiesta del 25 de enero, en la que según versión de André Castañeda, drogaron a chicas; y sobre todo tras la denuncia que hizo Poly Ávila en Instagram. Por ello el participante de 'EEG' usó sus redes sociales para manifestarse al respecto.

