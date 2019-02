Instagram: Becky G deja impactante mensaje contra cyberbullying [FOTOS]

Becky G no solo es una 'maquina' de producir éxitos musicales, sino que también es una activista a favor de los derechos de los más vulnerables. La intérprete de 'Sin Pijama', tema que canta junto a Natti Natasha, dejó fuerte mensaje contra el cyberbullying a través de su perfil de Instagram.

"¿Cuatro o cinco? No sé. Se trata de los ángulos", escribió Becky G en su reciente publicación de Instagram, donde además pintó en su mano el siguiente texto: "Cyber Bullying is shit".

En la imagen se observa a Becky G en un primer plano con la mano derecha sobre su frente y el mensaje tajante contra el acaso virtual.

Tras la publicación de Becky G, diversos usuarios de la red social en mención y fans de la intérprete de 'Mayores' se pronunciaron sobre el particular.

"Eres una linda mujer, por favor, ayuda a frenar este mal que apabulla a muchos adolescentes y niños", "Belleza, no hagas caso lo que te puedan escribir tus detractores. Nunca cambies", "Estás preciosísima, que no te importe lo que diga la gente. Solo tú sabes quien eres", "Eres hermosa tal y como te ves, a la gente ignorante y estúpida le gusta criticar", "Estoy de acuerdo contigo, la gente solo le encanta criticar y nunca está contenta con lo que ve", se leen algunos textos plasmados en el perfil de Becky G.

Becky G lucha contra el Cyberbullying

Horas antes, Becky G usó su misma red social para fomentar una campaña de concientización respecto a la salud cardiovascular, la cual atentó contra la vida de su abuelo.

"La enfermedad cardíaca es algo que ha afectado personalmente a mi familia. Me siento honrada de ser invitado a caminar por la pasarela para Go Red for Women. Mañana 2/7 en apoyo de la amenaza de salud número 1 para las mujeres: enfermedades cardiovasculares (que cobran la vida de 1 de cada 3 mujeres). Por favor, únanse a mí y contribuyan hoy para ayudar a combatir las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares en las mujeres", se lee el mensaje que la intérprete de 'Sin Pijama' y 'Mayores' dejó en Instagram.

Recordemos que su reciente tema de Becky G es "LBD" (Pequeño vestido negro), el cual fue publicado en la plataforma de YouTube, donde, hasta la fecha, cuenta con más de 2 millones de reproducciones desde el 19 de enero que se difundió.

