Luciana muestra cómo quedó su rostro luego de golpe con martillo en EEG [VIDEO]

Luciana Fuster sufrió un grave accidente con un martillo el lunes último en el set de ‘Esto es guerra’ por lo que los médicos le pudieron seis puntos. La joven modelo se encuentra con descanso médico hasta que la herida cicatrice, pero no se aguantó las ganas de mostrar cómo quedó su labio a sus fans de Instagram.

Desde su red social, la pareja de Emilio Jaime colgó una serie de videos primero con el parche sobre la herida para luego mostrar su labio con los seis puntos. “Creo que ha llegado el momento para mostrarme. Quisiera poder reírme un poquito. Tengo seis punto. Estoy con este parche, con una gasa abajo para cubrir”, contó en Instagram.

La competidora de EEG señaló que el lunes el médico se encargará de sacarle los puntos, pero aún su regreso al reality es incierto. “No saben cómo me duele. Se me pueden reventar los puntos (sí me río). El lunes ya me los quitan. Espero recuperarme rápido. Por indicaciones del doctor tengo que comer todo líquido y frío. Estoy comiendo crema de verduras, jugos de fruta y compota de bebé. Estoy con antibióticos y antiinflamatorios”, narró para sus fans Luciana Fuster.

En la siguiente historia mostró sin la gasa la herida que tiene en el labio. “Muchachos desobedecí al doctor y estoy comiendo arroz chaufa con chicharrón de pollo”, dijo Luciana en otro de los videos de Instagram.

Luego de unas horas Luciana Fuster colgó en Instagram cómo quedó su labio después del accidente con el martillo en el programa de 'Esto es guerra'.



Videos de Instagram