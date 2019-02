Karen Schwarz revela que "se vienen cosas muy bonitas" ¿regresa a Latina o América TV?

Karen Schwarz estuvo bajo la conducción del programa 'En Exclusiva' en Panamericana Televisión el año pasado, pero este año fue desplazada por Tilsa Lozano, quien asumió la responsabilidad des hace unas semanas. Mediante su cuenta de Instagram, tras su regreso de sus vacaciones en familia, la ex reina de belleza se pronunció en ese entonces sobre su retiro del canal 5 y se despidió del espacio que ahora está a cargo la ex 'conejita de Playboy'.

"Me voy con mucha pena pero feliz del crecimiento de “En Exclusiva” y súper agradecida con todos los de Panamericana, gracias a cada uno de los camarógrafos por tanto amor hacia mi gordita y tanta complicidad conmigo", escribió la pareja del cantante Ezio Oliva en la mencionada plataforma social donde cuenta con poco más de 2 millones de seguidores.

Desde entonces, algunos de sus fanáticos quedaron consternados con la confirmación de su retiro de la conducción de 'En Exclusiva'. Pero, al parecer, la espera llegaría a su fin muy pronto, pues Karen Schwarz dejó un último mensaje en Instagram donde anuncia que pese a que no inició esta semana con pie derecho, siempre mantiene buena actitud, más aún que ahora tendría nuevo proyecto al cual sería parte.

"No empezamos la semana tan bien, pero afrontamos todo con la mejor actitud, de eso se trata la vida. Las cosas pasan por algo pero no podemos permitir que nada nos derrumba. Se vienen cosas muy bonitas! Muy pronto (Me acabo de dar cuenta el efecto del agua ni que tuviese ese toto", escribió Karen Schwarz en la mencionada plataforma social donde compartió una fotografía en la que se luce con colorido ropa de baño.

Foto y mensaje que compartió Karen Schwarz en Instagram

Tilsa Lozano lanza en su cuenta de Instagram video que promociona su retorno a la televisión con el programa "En Exclusiva" de Karen Schwarz