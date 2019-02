Grammy 2019: Cardi B, Drake y Post Malone se disputan a "Mejor Album de Pop" [FOTOS]

La entrega 60 de los Grammy, que se celebrará el próximo 10 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, tendrá al rap como lo nuevo en el evento, gracias al estadounidense Kendrick Lamar y el canadiense Drake que parten como favoritos con ocho y siete nominaciones, respectivamente.

Como representantes de la música latina estarán presentes Cardi B, J Balvin, Luis Miguel, entre otros, con ascendencia de habla hispana, serán los que impondrán la esencia de sus raíces en el escenario de la ceremonia.

Nominados a "Mejor Álbum de Pop" en los premios Grammy 2019

En esta categoría ingresa una representantes de ascendencia de habla hispana: Cardi B. El resto de nominados, en su gran mayoría de la lista de los Grammy 2019, son estadounidenses.

-Brandi Carlile

-H.E.R.

-Post Malone

-Kendrick Lamar

-Kacey Musgraves

-Drake

-Janelle Monáe

De los 8 que encabezan la lista de nominados, solo uno se alzará con el galardón la noche del 10 de febrero en el Staple Center de Los Ángeles.

Cantantes latinos que estarán en los Grammy 2019

Demi Lovato , Camila Cabello y Luis Miguel son parte de los artistas con ascendencia hispana que impondrán la cuota latina en la fiesta de la música más importante de la industria del entretenimiento. El 'Sol de México' encabeza los candidatos al 'Mejor Disco de Música Regional Mexicana' con "¡México por siempre!".

El Séptimo Arte irrumpió con fuerza en los Grammy 2019 y se siente en la categoría a Canción del Año, que a diferencia de la grabación premia la excelencia en la composición, gracias a Childish Gambino, el alias musical del actor Donald Glover, y su fenómeno viral "This is America". Las candidaturas para Lady Gaga y Bradley Cooper por el tema "Shallow" de la cinta "A Star is Born" (2018); y el éxito de la banda sonora de "Pantera Negra" lo prueban.

De otro lado, Chloe x Halle, Luke Combs, Greta Van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith se disputarán el Grammy 2019 a "Mejor Nuevo Artista", un apartado en el que seis de los ocho nominados son mujeres.

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin- "I Like it"

Es uno de los temas de Cardi B que figuran en el top de las busquedas en la plataforma digital YouTube.

Drake - Hotline Bling

Esta canción de Drake cosechó más de 1481 millones de reproducciones en YouTube.