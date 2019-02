Milagros Leiva discute y llama "patán" a representante de Asociación de Motociclistas [VIDEOS]

Milagros Leiva se mostró airada cuando entrevistó al representante de la Asociación de Motociclistas del Perú, Luis D' Angelo, tras la reciente propuesta de la Municipalidad de Miraflores que propone a que dos personas no puedan circular en una moto lineal. Sobre todo por el reciente asalto y balacera en el Parque Kennedy del mencionado distrito.

Luis D´Angelo inició contrarrestando la información de la periodista de ATV quien mencionó el alto índice de asaltos en moto lineal. "Todo lo que has dicho no es cierto. Carece de fundamento. Como en todos los órdenes de la vida, para dar opinión hay que tener conocimiento de causa. Estamos haciendo un mundo demasiado grande de problema que parece más grave de lo que es".

Ante estas declaraciones del representante de la Asociación de Motociclistas del Perú, la periodista se mostró indignada y le respondió de manera airada a su entrevistado.

"Me estás ofendiendo todo el rato diciendo que yo soy una desinformada. No me importa que me trolees. ¿Por qué no es viable (la propuesta de la Municipalidad de Miraflores)? ¿Porque tú lo dices? ¿Porque tú tienes tu moto y no robas?", respondió la conductora de televisión.

Milagros Leiva continuó defendiendo su posición, pero cuando llamó "querido" a Luis D' Angelo, este respondió y cuestionó a la periodista diciendo "no soy tu querido, lamentablemente".

Esta frase generó la total molestia de la conductora de la comunicadora de ATV, quien no tuvo reparos en decir duro calificativo contra el representante de la Asociación de Motociclistas del Perú.

"¿Perdón? ¿Qué ha dicho? Por favor, levanta a este prepotente, no lo puedo escuchar más. Tú no eres mi querido, qué te pasa irrespetuoso. ¿Qué le pasa a esta gente matonezca? ¿Qué quieres? Caricaturizar a una mujer. Yo estoy defendiendo el derecho de la gente a vivir", dijo indignada Milagros Leiva.



Tras esta fuerte discusión de Milagros Leiva durante programa en vivo, usuarios de Twitter dejaron crueles comentarios contra la periodista.

