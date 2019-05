Modelo ‘explota’ contra Janet Barboza por polémico comentario

Cuando Erick Sabater y Coto Hernández protagonizaron una escandalosa pelea en las afueras de las instalaciones de Latina, muchos se preguntaron quién era la mujer que intentó separar a los extranjeros. Al final se descubrió que se trató de Giulliana Barrios, expareja del modelo dominicano.

‘Válgame Dios’ mostró las imágenes de la pelea y entre los panelistas para que comenten el hecho estuvo la conductora Janet Barboza, quien habló de un ‘ampay’ de Giulliana Barrios con un conocido salsero.

Al parecer a la modelo no le gustó que la popular 'rulitos' hable de su vida sentimental y a través de su cuenta de Instagram le mandó un contundente mensaje, ya que no pudo defenderse en ese momento (cuando se encontraba enlazada desde Miami con el programa 'Válgame Dios').



"Ya que no pude contestarle en vivo, tendré que decírselo por aquí... me parece de muy mal gusto que la señora Janet Barboza haga un comentario desatinado dando pie a que los televidentes entiendan algo que tal vez puede ser cierto en algunos casos pero no en el mío”, así inició su descargo la exnovia de Erick Sabater. “Sea un poco más consciente de lo que dice. ¡Gracias!”, le pidió.

Cuando muchos creyeron que el tema ya estaba cerrado, Giulliana Barrios aseguró que pese a los años que tiene en televisión, Janet Barboza no aprende a medirse con sus comentarios.

"En serio hay gente que ni con todos los años que lleva encima aprende a moderarse... puedes ser panelista de vez en cuando y emitir una opinión pero hay que aprender a respetar", concluyó en Instagram.