Hijo de David Bowie se niega a conceder los derechos de su música para biopic

Tras el anunció el rodaje de la película sobre David Bowie, bajo el título de Stardust, la producción se topó con su primer gran obstáculo: la desaprobación de la familia del mítico artista.

"Estoy seguro de que nadie ha cedido los derechos de autor para ninguna película...yo lo sabría. No estoy diciendo que la película no se llevará a cabo, la verdad que no lo sé. Lo único que digo es que esa biopic no tendrá la música de mi papá", escribió Duncan Jones, el hijo del cantante el último jueves en sus redes sociales.

La película contará la historia de David Bowie desde su llegada a Estados Unidos en 1971 hasta su ascenso como uno de los artistas británicos más conocidos en el mundo. La dirección estará a cargo del ganador al Emmy internacional Gabriel Range y el guion será escrito por Christopher Bell. El actor Johnny Flynn, ya ha sido confirmado para encarnar al cantante junto a otros actores como Jena Malone y Marc Maron como parte del reparto.

La negativa del hijo de David Bowie a ceder los derechos de la música para Stardust, podría ser un problema, pero nada que no se pueda solucionar. Tal como recuerda, Vanity Fair, han existido varias películas biográficas que no han contado con los derechos de autor de sus protagonistas. Entre ellos All Is by My Side, el biopic sobre Jimi Hendrix y Nowhere Boy, la película sobre John Lennon.