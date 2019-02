Poly Ávila: Yaco lamenta que compañeros estén involucrados en la denuncia

Luego de que la argentina Poly Ávila se animara a revelar que ella fue la persona a la que doparon en una fiesta que fue organizada por famosos, varios personajes de la televisión se han pronunciado sobre el escándalo.

Además de las declaraciones de Ernesto Jiménez, Emilio Jaime y Miguel Arce; el que se sumó a las reacciones fue Yaco Eskenazi, esposo de Natalie Vértiz y exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

El conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ lamentó que algunos chicos realities estén involucrados en el escándalo de la controvertida fiesta que se realizó en Asia, donde Paula Ávila terminó dopada, según el testimonio de la propia argentina.



“Yo vivo y me dedico a mi familia, pero nunca los he visto en una actitud así, y espero que todo se aclare por el bien de ellos, porque no es bonito que se digan esas cosas de mis compañeros”, manifestó Yaco Eskenazi en un reciente encuentro con la prensa, cuyas declaraciones se transmitieron en el programa de Magaly Medina.

Al ser consultado sobre la decisión del exnovio de Poly Ávila de dar a conocer el terrible hecho, el conductor de televisión añadió: “Me parece bien que André (Castañeda) lo hiciera público, ya que eso no se le hace a ninguna persona. Forzar a alguien que consuma algo que no quiere, no es normal”.

Yaco Eskenazi se mostró en contra de lo que hicieron con la argentina, quien la noche del martes reveló en Instagram que fue drogada en una fiesta de Asia donde participaron varios 'chicos reality'.

"La verdad, me da pena que mis compañeros se vean mencionados en temas así. Si es verdad todo lo que ha dicho André (Castañeda) y como él lo ha descrito, esta persona tendría que salir a decir lo que pasó. Yo vivo en paz, tranquilo, amo a mi familia y lo que pase en esas fiestas ni siquiera me interesa ya estoy viejo", finalizó.