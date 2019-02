Yalitza y Lady Gaga: el encuentro de dos grandes

Como en un sueño, la actriz mexicana Yalitza Aparicio, nominada en la terna de mejor actriz en los próximos premios Óscar por la película Roma, recibió el aplauso de pie de varias estrellas de Hollywood durante el desayuno de gala que organiza la academia, antes de la entrega de las estatuillas doradas.

La reunión tuvo lugar en el Beverly Hilton de California, hasta donde llegaron todas las estrellas y cineastas que aspiran a un Óscar en la edición 91 de los prestigiosos premios.

Una emocionada Yalitza Aparicio posó para la alfombre vestida en un exclusivo diseño hecho con pedrerías de la exclusiva casa Prada.

“Es maravilloso estar aquí. Tengo muchos nervios desde que está pasando todo esto y no me los puedo quitar, pero me hace muy feliz conocer a estas personas, con todas estas experiencias. Ver tantas celebridades aquí sentadas, comiendo y tan casual es increíble”, dijo la intérprete natural de Oaxaca durante su discurso, en medio de los aplausos del público.

Sin embargo, lo que más generó curiosidad entre los presentes y la prensa apostada en el evento fue el encuentro que finalmente se dio entre dos de las actrices favoritas en la terna de mejor actriz.

Las cámaras consiguieron captar el épico encuentro entre Lady Gaga, protagonista de la película Ha nacido una estrella, y Yalitza Aparicio, la estrella de Roma.

Ni bien se tuvieron cerca, ambas actrices se dieron un abrazo y a través de una intérprete intercambiaron algunas palabras de felicitaciones y mutua admiración.

Lady Gaga también lucía un elegante vestido crema de manga larga de Louis Vuitton. No muy lejos de allí, el actor Bradley Cooper (director y coprotagonista junto con Lady Gaga de Ha nacido una estrella) tampoco se perdió la oportunidad de acercarse a saludar a la maestra de educación inicial, a quien estrechó su mano.

Yalitza y Gaga se disputarán este 24 de febrero la estatuilla dorada junto a otras grandes actrices como Glenn Close, Olivia Colman y Melissa McCarthy. ❧

TEMAS

Impresa