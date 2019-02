La voz de Dishwalla llega por primera vez a Perú

J.R. Richards, la voz original de Dishwalla, llega por primera vez a Lima para una cita íntima e inolvidable con sus seguidores. Under The Coover Tour es la gira con la cual el artista nos visita tras más de de 20 años de música, en los que vendieron millones de álbumes hasta la fecha. Algunos de sus grandes hits son Angel or Devils, Give, Home, Charlie Brown's Parents, Every Little Thing, Candleburn, entre otras canciones que sus fanáticos podrán revivir en vivo y en directo.

Han pasado veinte años desde que JR Richards y su banda, Dishwalla, rompieron las listas de Billboard con uno de los singles más memorables, Counting Blue Cars. Desde entonces, los días de J.R. como líder están detrás de él, pero se ha mantenido muy ocupado en el negocio de la música como solista y productor, perfeccionando sus habilidades y dando a los fanáticos música aún más sustancial para disfrutar. Ahora está regresando al estudio para un nuevo álbum en solitario e invitando a sus seguidores a unirse a él a través de una nueva campaña de Pledge.

Galardonado con disco de platino, es un artista de rock alternativo de Santa Bárbara, California. JR Richards ahora siente que es el momento adecuado para sacar un nuevo récord, que planea terminar antes de fin de año. "He estado escribiendo y grabando y mi plan es publicar un disco de larga duración. Yo diría que tengo alrededor de la mitad de las canciones escritas, voy a pasar el verano terminando eso. La mayoría de las canciones que he estado escribiendo son canciones de amor y eso es algo que no he hecho antes".

JR Richards ha compartido el escenario con bandas como No Doubt, Sheryl Crow, Cheap Trick, Blind Melon, Lenny Kravitz, Gin Blossoms y Goo Goo Dolls, incluida una actuación exclusiva en Woodstock en 1998. Más tarde, lanzó su álbum And You Think You Know What Life's About y grabó una nueva versión de Policy of Truth para el disco de tributo de Depeche Mode For the Masses. Su sonido vanguardista, pero melódico hizo que se convirtieran en parte de las bandas sonoras de una generación que aparece en películas de éxito como Empire Records, Blast from the Past, The Avengers y en 1999 Stir of Echoes y American Pie.

el músico se presentará en Barranco Arena el viernes 29 de marzo y las entradas ya están a la venta en Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda.