Maluma estrena look tras haberse dejado cortar el cabello por niños con cáncer [VIDEO]

Maluma compartió un grato momento al lado de los niños que padecen de cáncer en el 'Baptist Health South Florida'. El colombiano usó su cuenta oficial de Instagram para mostrar cómo la pasó.

"Es imposible ponerse en los zapatos de estos chiquitos, pero por esas sonrisas uno hace cualquier cosa. Gracias pequeños maestros por enseñarnos tanto y con toda seguridad la próxima no buscaré una peluquería, volvería una y mil veces donde ustedes", escribió el intérprete de 'Felices los 4' al lado de un video en el que se ve que los niños le cortaron mechones de cabellos, dejándolo con un look particular.

La publicación superó los tres millones de 'me gusta' y muchos de sus fans celebraron la iniciativa del cantante. Sin embargo, el cantante decidió emparejar su corte de cabello, para así estrenar un nuevo look en el videoclip que está grabando en Miami.

Esta noticia también la hizo saber a través de su cuenta de Instagram: "Ella no está buscando novio, quiere salir a jxxxx, para olvidarte de ese bobo cuenta conmigo mujer", fue el mensaje que acompañó la instantánea en la que Maluma se muestra con su nuevo look.

La publicación rápidamente alcanzó el millón de 'me gustas' y sus seguidores dejaron algunos comentarios: "Definitivamente así es el look", "Muy buena tu acción y tu nuevo look te queda genial" y "Que bello te ves con el cabello así".

Maluma llegará a Lima

El intérprete de 'Amigos con Drechos' se presentará en Lima el próximo 09 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Maluma llega a Perú con su 'F.AM.E. Tour' que inició en Estados Unidos.

Las entradas están disponibles en Teleticket de Wong y Metro o a través de www.Teleticket.com.pe.

Esta fue la acción que realizó Maluma