Grammy 2019: estos son los 8 nominados a mejor álbum [VIDEOS]

Tras celebrar en 2018 su 60 cumpleaños en Nueva York, los premios Grammy regresan este año a Los Ángeles con una ceremonia que tendrá lugar el 10 de febrero en el Staples Center de la ciudad californiana y que contará con la cantante Alicia Keys como presentadora.

La ceremonia musical reunirá a grandes artistas internacionales de la industria y contará con las actuaciones en vivo de Camila Cabello, Nicky Minaj, Dan + Shay, Post Malone, Shawn Mendes, Janelle Monáe y Kacey Musgraves.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar partirá como favorito con ocho nominaciones seguido de otra figura del hip-hop como el canadiense Drake, que obtuvo siete candidaturas.

Los responsables de los Grammy, que son los premios más importantes de la industria musical, también anunciaron a los 8 nominados oficiales en la categoría mejor álbum del año donde figuran los siguientes cantantes: Cardi B, Brandi Carlile, Drake, H.E.R., Post Malone, Janelle Monáe, Kacey Musgraves y Kendrick Lamar.

Cardi B es una de las favoritas en llevarse la categoría a 'mejor ábum' por su trabajo en 'Invasion of Privacy', donde se deprende temas importantes como 'Drip' y 'Get up 10'.

TAMBIÉN LEE Los artistas que se presentarán en los Grammy 2019 [VIDEO]

Además, la rapera será una de las grandes protagonistas de la velada ya que cuenta con cinco nominaciones en los premios Grammy 2019 y goza del éxito de la canción "I Like It", tema que interpreta con el colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny.

Otro de los más aclamados es Drake, quien se disputa a mejor álbum por su trabajo en 'Scorpion', producción que incluye temas como 'Survival', 'God's plan' y 'Peak'.

Nominados a mejor álbum en los premios Grammy 2019

Cardi B nominada al Grammy 2019

Brandi Carlile nominada al Grammy 2019

Drake nominado al Grammy 2019

H.E.R. nominada al Grammy 2019

Post Malone nominado al Grammy 2019

Janelle Monáe nominada al Grammy 2019

Kacey Musgraves nominada al Grammy 2019

Kendrick Lamar nominado al Grammy 2019