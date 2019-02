Así fue el encuentro de Yalitza Aparicio con Lady Gaga en el almuerzo de gala de los Óscar (FOTOS)

La actriz mexicana Yalitza Aparicio y la cantante estadounidense, Lady Gaga finalmente tuvieron la oportunidad estar frente a frente, a tan solo días para conocer quién será la Mejor Actriz de los Oscars 2019, terna en la que ambas participan junto con Glenn Close, Olivia Colman y Melissa Mc Carthy.

El encuentro sucedió recientemente en el tradicional almuerzo de los nominados organizado por la Academia, que tuvo lugar en el The Beverly Hilton en California. Ahí se reunieron todas las estrellas y cineastas que optan por una estatuilla en la edición 91 de los prestigiosos premios.

Es medio del evento, las cámaras lograron captar el épico encuentro entre Gaga y Yalitza quienes ni bien se tuvieron cerca, no dudaron en darse un abrazo de felicitaciiones. Igualmente se manifestaron mutua admiración con la ayuda de una traductora. Lady Gaga usó un vestido blanco manga larga Louis Vuitton y Yalitza Aparicio fue de crema por Prada.

Durante la gala, Yalitza Aparicio agradeció el estar allí: "Es maravilloso estar aquí. Tengo muchos nervios desde que está pasando todo esto y no me los puedo quitar, pero me hace muy feliz conocer a estas personas, con todas estas experiencias. Ver tantas celebridades aquí sentadas, comiendo y tan casual es increíble", dijo la actriz mexicana en medio de los aplausos durante su discurso en el podio.

El actor Bradley Cooper, quien comparte créditos con Lady Gaga en la película Ha nacido una estrella, también se acercó a la mexicana para estrechar su mano y hacerle saber su reconocimiento por la interpretación de su personaje como Cleo en la película Roma.