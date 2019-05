Yiddá Eslava causa sensación con sus fotos en las que muestra su nuevo peso

La artista argentina Yiddá Eslava, ex integrante del reality 'Combate', sorprendió a sus fans de Instagram al mostrar fotografías de su nueva apariencia tras someterse a una estricta dieta.

Con un extenso mensaje en la red social, la influencer narró cómo ha sido su proceso para obtener buenos resultados en su figura.

"Si crees que es photoshop mira mis historias. Si algo me caracteriza es el empeño, si quiero algo lucho para conseguirlo. Yo amo comer, me encanta, pero tengo una filosofía de vida, que es 'el equilibrio' en todo, ni muy muy, ni tan tan como diría mi abuela, por eso jamás me permito subir más de 64 kg, eso es una locura para mi", explicó Yiddá Eslava.

"Tomé cartas en el asunto y vengo haciendo dieta hace 4 días y es sorprendente que ya bajé 4 kg por salud. Para tener energía y estar a full en casa con Tomás (su hijo), en el trabajo. Acompáñame en esta etapa de reinventarme, ¿te unes? Si quieres hacer un cambio... únete", agregó la pareja del argentino Julián Zucchi.

Ante esta clara transformación, los fans de Yiddá Eslava no se hicieron esperar y se pronunciaron en la sección comentarios para halagar a la modelo por su cambio.

"Yiddá qué regia, me parece bien que mantengas un peso saludable y no querer ser muy delgada", "qué linda, por fa yo también soy mamá y quiero bajar", "felicitaciones y que lindo que pienses siempre en tener un equilibrio en tu vida. Pásame la dieta por fis" y "seguiré por el mismo camino... me imagino que tu amado esposo estará contento con tu cinturita de avispa", se pudo leer en la red social.

Así lucía Yiddá Eslava

Yiddá Eslava tras hacer dieta

Yiddá Eslava hablando de su embarazo