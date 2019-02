Sale a la luz video de fiesta organizada por chicos reality que fue eliminado

Tras la denuncia realizada por André Castañeda en 'Magaly TV, la firme', la conductora mostró un video inédito de una fiesta de la que participaron Nicola Porcella, Alexandra Méndez y Paula Ávila. La conductora señaló que dicho material audiovisual fue colgado y eliminado minutos después.

"Nosotros tenemos unos videos de un fiesta que fue subida la madrugada del viernes de la semana pasada y después lo eliminaron, pero nosotros ya la teníamos capturada, porque generalmente descargamos todo lo que se publica", señaló Magaly Medina.

En el video que difundió Magaly se ve a Nicola Porcella bailando al lado de la popular 'Chama' y de Poly, expareja de André Castañeda. La conductora no dudó en preguntar si esta sería la fiesta en la que habrían dopado a su amiga, a lo que el ex 'combatiente' respondió: "Yo no tengo la autoridad para decir en qué fiesta, porque la persona que no quiere denunciar, la afectada, no me ha dado la potestad en decirlo, yo voy a esperar a que ella tome consciencia y lo haga, o que las otras chicas que se vieron afectadas salgan y que lo digan".

Este fue el video que mostró Magaly Medina

Fue André quien el fin de semana usó sus redes sociales para hacer una denuncia en contra de un grupo de chicos realitys, por lo que fue invitado por la conductora de ATV para contar su versión de los hechos. Ya en el programa señaló que en la fiesta en la que doparon a su amiga con anfetaminas estuvieron tres chicos reality y otras personas que pertenecen a la farándula local.