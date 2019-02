¿Angie Jibaja olvida pelea con Tilsa Lozano y se refugia en Dios? [VIDEO]

Angie Jibaja, tras salir de centro de rehabilitación, dejó conmovedor mensaje en Instagram donde agradece al todo poderoso por ayudarla a superar la difícil situación que le ha tocado vivir.

"Gracias a la reconciliación que tuve con Cristo, obtuve por su gracia, por su perdón y misericordia una rehabilitación exitosa... Todo se lo debo a Cristo, siempre he sido una mujer de fe, a punta de la biblia me sane y declaró que estoy sana. Gracias Cristo Jesús" escribió en el primer párrafo la popular 'Chica de los tatuajes' en la mencionada plataforma social.

La actriz y cantante también aseguró que demostrará con hechos que continuará mejorando porque con Dios todo se puede, sobre todo porque él le ha puesto personas importantes en su vida.

"Yo debo continuar, como se los dije, solo con hechos más no palabras demostrarte una vez más que si se puede, SI SE PUEDE.... DIOS siempre me ponen ángeles y personas que si valoran mi trabajo y mis talentos", añadió en siguiente párrafo.

"Mi recompensa, por que Jesús te recompensa cuando haces las cosas bien... Dios no viene por los justos, sino por los pecadores y no hay un ser humano perfecto, pero el me dará la fuerza que necesito para seguir. Amo a mis hijos más que nada en este mundo y merecen todo lo que yo solamente les puedo dar como siempre lo hice. Jejejeje miren lo que me regaló por Jesus", finalizó Angie Jibaja en su cuenta de Instagram.

Video que compartió Angie Jibaja en Instagram

Actriz deja impactante mensaje en Instagram

En las últimas semanas Angie Jibaja lanzó duros comentarios contra Tilsa Lozano, incluso hace unos días, la actriz se burló de los puntos de rating que genero la ex 'vengadora' en la conducción del programa 'En Exclusiva'. Sin embargo la última publicación que hizo en Instagram indicaría que de ahora en adelante dejaría de lado en enfrentamiento con su es amiga.

Video que difundió Magaly TV, la firme de la burla de la cantante a su ex amiga