Fabio Agostini fue suspendido de manera indefinida de 'Esto es guerra' [VIDEO]

Fabio Agostini sacó de las casillas a la producción de 'Esto es guerra' y fue suspendido de manera indefinida del programa. La decisión generó sorpresa entre los conductores y participantes del reality.

Pese a que el español intentó justificar el motivo por el cual rompió parte de la estructura de la escenografía de juego, el 'Tribunal' no dio su brazo a torcer con el anuncio y tras la queja que hizo Rafael Cardozo con referencia a la falta que hizo su compañero del reality juvenil.

La ex pareja de Mayra Goñi trató de defenderse al decir que "antes de acusarme tiene que saber lo que pasó". "Yo me fui a sentir y me caí para atrás y clavé el codo sin querer y ahora están haciendo otra vez una tormenta de esto. Se dan cuenta que cuando Fabio hace una cosa mínima hacen una grande indefinidamente", justificó de manera ofuscado el integrante de los 'Retadores'.

Mathías Brivio preguntó a Gian Piero Díaz, quien apoya al equipo de los 'Retadores', qué es lo que vio en las imágenes. "Lamentablemente es indefendible, la decisión del 'Tribunal' está tomada y te pido Fabio que te retires, no hay nada más que hablar. Y a nombre del equipo mil disculpas", respondió decepcionado el ahora conductor de 'Esto es guerra'.

Tras las declaraciones de Fabio Agostini y lo dicho por Gian Piero Díaz el 'Tribunal' dio su última advertencia al integrante de los 'retadores. "Retírese del estudio. No me haga mandar a corte y decir a todo el personal a que venga a sacarlo", gritó de manera ofuscada el 'Tribunal' de 'Esto es guerra' luego de ver que el español no se retiraba del set del programa de América Televisión.