Rompe su silencio: Tania Ruiz,la modelo captada con Enrique Peña Nieto, comparte revelador mensaje

Luego de que se revelaran fotografías que ponen al descubierto a Tania Ruiz Eichelmann con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en una cita en Barcelona, las redes sociales de la guapa modelo son analizadas. Sus últimas historias de Instagram generaron diversos rumores entre sus seguidores y también en Twitter.

A pesar que los mensajes no son dirigidos a nadie en particular y fueron compartidos de manera pública, los usuarios creen que están dirigidos a una persona en específico al comenzar con “amado mío”: el expresidente Peña Nieto.

El rumor de la relación entre el expresidente de México y Tania Ruiz inició luego de que la revista Quién publicará una foto de ambos paseando en Madrid. La revista aseguró que la pareja está viviendo desde hace una temporada en la capital de España.

Enrique Peña Nieto estaría viviendo en Madrid sin su esposa Angélica Rivera y los rumores sobre un posible divorcio solo aumentan con los mensajes compartidos por Tania Ruiz Eichelmann en Instagram.

Bobby Domínguez, la expareja de la modelo con quien tiene una hija, realizó una entrevista con Reforma donde habló sobre Peña Nieto y ella.

“Pues sé que fue un notición, básicamente porque es con Peña. Tania y yo estamos bien, no hay un tema entre nosotros. Yo le deseo lo mejor para ella. Yo no sé si tiene ondas con Peña o no, ya es cosa de ella y de mi parte que encuentre a la pareja con la que se encuentre feliz”, comentó Domínguez.

Amigos del exmandatario de México y la modelo aseguran que la pareja se conoce desde hace año, ya que Peña Nieto es cercano a la familia Eichelmann y hasta fue invitado al matrimonio de un primo.

Lo compartido por la modelo mexicana en Instagram es un fragmento del libro de Daniel J. Martínez titulado ‘Mujer plena: un libro para mujeres, que también deberían leer los hombres’.