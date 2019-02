Carla García: Hombre intentó callarla diciéndole 'chiquivieja' y ella responde con duro mensaje

A través de su cuenta oficial de Instagram, Carla García contó que el último fin de semana un señor le dijo "chiquivieja". Esta experiencia que contó en una historia de su cuenta la acompañó de una fotografía irónica.

Sin embargo, la gran amiga de Beto Ortiz no tomó a bien con la intención con la que le dijo "chiquivieja" aquel señor por lo que decidió usar la misma red social para enviar un mensaje a todos aquellos que usan palabras con el objetivo de ofender a otros.

"Antes de salir a almorzar vamos a desarrollar brevemente el término "chiquivieja". A mí no me molesta ni remotamente el término empleado como una mujer adulta que se porta como una niña, me molesta la intención con la que el tipo lo dijo que es callar a una mujer", señaló Carla, quien continuó explicando las razones por las que se molestó.

"El machismo tiene una especie de manual con el que vienen algunos hombres en su 'hardware' que es cómo callar a las mujeres, una es decirle calla fea, calla gorda, calla solterona, calla bruta, calla chiquivieja. Ahora, ¿por qué me detengo? Lo hago porque hay muchísimas mujeres que piensan que eso es parte de la vida y que dejarse callar por un tipo que lo que quiere es imponerte un patrón machista está bien o es normal", dijo.

Luego explicó que ella es "chiquivieja" porque no se casó, no tiene hijos, vive con un perro, entre otras cosas, pero la razón por la que el señor se lo dijo es porque ella no se habría quedado callada cuando él así lo hubiera querido.

Así respondió Carla García a hombre que intentó callarla

"Entonces que ya sabemos que señores como esos usan los patrones antiguos de ese machismo asqueroso para callarnos, vamos a seguir siendo viejas, solteronas [...] y vamos a hacer lo que nos de la pxxx gana. Vamos a hacer lo que nos de la gana, siempre que nos haga felices, porque somos mujeres y somos libre", finalizó Carla García.