Gian Piero Díaz: ¿Por qué no comparte fotos con su esposa? [VIDEO]

Tras su ingreso a 'Esto es Guerra', Gian Piero Díaz aceptó una entrevista con Choca Mandros. A diferencia de otras conversaciones públicas, el nuevo conductor de América TV entró en detalle sobre su vida privada.

El presentador fue consultado por su esposa Borka Bozovich y lejos de negarse, el popular 'Gian Pipi' contó su historia de amor a nivel nacional.

"Conozco a Borka en el 2001 y ya teníamos amigos en común. Me la cruzo entrando a un concierto de Christian Meier, pero tenía que encontrarme con otros amigos. Le dije que me espere unos segundos y fui donde mis amigos para decirles que se olviden de mí y que no me verán nunca más. Luego bajé donde ella y hasta ahora", relató el conductor.

"Lo importante con Borka durante estos 18 años es que hemos pasado por todo. He estado misio, sin carro, sin departamento y sin plata. Pero ella me ayudaba a hacer mejor las cosas", agregó.

En otro momento de la entrevista, Gian Piero Díaz señaló que su esposa prefiere estar alejada del mundo de la televisión y que respeta su trabajo. Además, el líder de los "Retadores" explicó que prefiere no involucrar a su esposa en el mundo del espectáculo.

"Las únicas dos fotos que tengo con mi esposa son la del día que me casé y la otra, es en el avant premier de 'Sobredosis de Amor', después de 12 años", precisó.

Gian Piero fue el reemplazo de María Pía Copello en 'Esto es Guerra' y ahora comparte roles con Mathía Brivio.

Gian Piero Díaz en la red social Instagram

"Padre de Familia y esposo del amor de mi vida, mi mejor proyecto, y el más gratificante".

Gian Piero Díaz y su esposa en Instagram

"17 años disfrutando de la vida al lado de esta hermosa mujer"