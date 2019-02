Tulio Mora, un poeta que miraba atento al país

Los poemas de Tulio Mora emanaban de su soledad creadora, de un tiempo ido que permanecía inquieto. Sus imágenes traían escenas de la vida real, por momentos sorprendentes, mientras que en otros acápites eran sueños, ilusiones, espacios distantes, conjunciones tristes, fiestas alegres, y desilusiones. La mirada a un país siempre en conflicto.

El difundido poema “Súplica al viento” data de los tiempos de su activismo poético en el grupo Estación Reunida; era un arrebato por la paz, en contra del campo de concentración que aludía al Ucayali (urbe amazónica de edificios podridos, sin mar, donde se muere shingurado). Era ya un enfrentamiento al malestar observado en la convivencia humana. Supongo que le fastidiaba el cotidiano padecer de la muerte y el aburrido devenir de la vida. De ese padecimiento eran presa los poetas; ni Martín Adán ni Washington Delgado se salvaban de ser convocados a ese desafío existencial.

En lo personal, me gustaba esa “suplica al viento”: yo no quiero morir como Martín Adán,/ yo no quiero vivir como Washington Delgado;/ quiero ver crecer a mis hijos entre los itaúbas,/ hablando el mismo idioma de los pihuichos/ cantando como el bon sapo campanero.

Solo que después me di cuenta: la vida de los poetas no es nada fácil, y menos la explicación al detalle de la muerte de estos, y para desdicha y coraje, hoy en “tiempos difíciles” en que se vive esta post-modernidad de la “realidad líquida” de Bauman, donde todo “hace agua”, y se hace patéticamente literal esa “sociedad de los poetas muertos”. Al maestro Washington Delgado le molestaba en lo individual, la frase que aludía a su vida, al viejo Martín Adán le debe haber importado un pepino que un joven poeta hable del final, de su aniquilamiento vivencial, de su muerte.

“Paciencia andina”

Tulio siempre fue un hombre con paciencia “andina” para esperar. Terco en el camino para encontrarse con la palabra exacta. Anónimo entre los anónimos, donde lo que está muerto no ha sido enterrado. No aguantaba pulgas a nada, y algunos entendían que era un ciudadano de mal carácter. A mí me parecía que era a veces duro con su visión crítica por las cosas, tenía su propia mirada del país, estaba en contra de los pacientes y fáciles halagos que buscaban algunos. Y en poesía tener visión crítica en un país de ciegos, es estar condenado a una situación extravagante, llena de dificultades.

Me sigue gustando su libro Oración frente a un plato de col y otros poemas. Es la mejor parte de su obra poética. Tulio escribe ahí con mucha libertad, se desplaza con entusiasmo por los caminos ortodoxos de la poesía, los poetas que convoca en sus citas determinan ilusiones diversas, destellos para filosofar. El poema “Volcán Maduro” lo mantiene todavía expectante frente al tema de la Amazonia, imagino que todavía tenía esa ilusión por reencontrarse siempre en perfecta armonía de paz con la naturaleza, y también con los recintos urbanos, con la naturaleza de las cosas observadas, donde aún se puede filosofar acerca de la ilusión de la vida. Cuando estudia la poesía de Mario Luna me parece elegante, desde cómo lo descifra: “Mar y/o Luna”. ❧