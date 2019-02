Fernando Armas tuvo problemas con sus boletos para la Noche Crema 2019

Minutos antes de desarrollarse la Noche Crema 2019, Fernando Armas utilizó su cuenta de Twitter para indicar que tuvo problemas con los códigos de validación de sus boletos. El cómico pretendía asistir al Monumental a ver al equipo de sus amores, quien se enfrentara en un encuentro amistoso contra Universidad de Concepción.

"No podré ir al monumental hoy, mis códigos no fueron aceptados por la empresa Jonnius de los boletos", explicó Fernando Armas en sus redes sociales, donde no solo indicó lo que pasó, sino que también le dedicó unas líneas a Universitario.

Pese a no poder ir al estadio a ver el encuentro entre Universitario y Universidad de Concepción en la Noche Crema 2019, Fernando Armas se mostró optimista con los resultados del amistoso en el Monumental.

"Espero que que sea una gran noche para la 'U', seguro que si. Gracias Universitario por la buena intención, y dale 'U' toda la vida", acotó el humorista peruano en su perfil de Twitter.

Fernando Armas no pudo ir a la Noche Crema 2019

En tanto, diversos usuarios de la red social en mención y seguidores de Fernando Armas también se manifestaron sobre la fiesta del fútbol que se desarrolla en el estadio de Ate y del inconveniente con la boletería.

"¿Cómo que no paso el código? Pudo pasarle a cualquiera de nosotros", "No ps ...Así no juega Perú. Que valla el chisiricosoro ..Ya que tú no vas a ir", "Yo tampoco podré asistir estoy triste pero y dale 'U'", "¿Cómo que tus códigos no fueron aceptados? Eso le puede pasar a otros que tienen sus entradas", "Fernando, veo a harta gente crema de la farándula, una pena que no estés", se leen algunos comentarios que le dejaron a Fernando Armas.

Tras las muestras de preocupación de sus fans, Fernando Armas aclaró que no había problemas porque no había pagado por el boleto, fue una cortesía de la empresa antes citada en el tuit del humorista.

Así como Fernando Armas, diversas figuras de la televisión hinchas del equipo Universitario se dieron cita en la Noche Crema 2019 para disfrutar del encuentro amistoso con el equipo chileno.

