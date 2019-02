Actriz de 'Al fondo hay sitio' reveló que conoció a su esposo en una discoteca [FOTOS]

Con una tierna fotografía, Daniela Camaiora celebró un aniversario más de haber conocido a quien se convirtió en su esposo en diciembre del año pasado. Lo peculiar de la publicación que hizo la actriz de 'Al fondo hay sitio' fue el mensaje que escribió al lado de la instantánea.

"Hace exactamente 4 años conocí a Rich. ¿Ven esa columna blanca en la que estoy apoyada en la foto? Ya, nos conocimos justo ahí en esa columna. Pero no así, obvio, no me acorraló y me chapó de la nada jajaja. Pero fue justo ahí donde regresamos años más tarde a hacernos nuestras fotos pre boda", escribió la influencer.

Continuó y detalló que fue el 31 de enero de 2015, que ella se encontraba con sus amigas en una conocida discoteca al sur de Lima. "De la nada se me acerca este chico raro a hacerme chistes y darme vueltas. Yo sólo quería que se vaya... hasta que me hizo reír. Conversamos y bailamos toda la noche. También 'chapamos', obvio, y me invitó un trago también. Bueno, dos. Le dije que me llamaba César y el me dijo que su nombre era Miluska. Me pareció divertido, gracioso, interesante y piraña. La combinación perfecta para mi jaja", señala la actriz.

Después de esta curiosa anécdota ella reflexiona sobre lo sucedido en estos cuatro años y aprovecha de dejar un mensaje a sus seguidoras. "¿Quién diría que cuatro años más tarde me iba a casar con él? ¿Con el chico que conocí en la discoteca? Pasamos de ser César y Miluska por unas horas a ser Ricardo y Daniela para toda la vida. Moraleja. No dejen nunca de juerguear que pueden conocer al amor de su vida", finalizó su mensaje Daniela.

La publicación en Facebook superó los 21 mil comentarios y fue más de 4 mil veces compartida, mientras que en Instagram más de 17 mil usuarios le dieron 'me gusta'.