Luis Fonsi presentó su álbum "Vida" y así lo anunció en Instagram [VIDEOS]

El cantante boricua, Luis Fonsi, está feliz de haber lanzado su noveno álbum de estudio que contiene famosas canciones que ha sido escuchado en los últimos tiempos tanto en las emisoras radiales como en las discotecas.

Por ejemplo: "Despacito", tema que cantó con Daddy Yanke; "Échame la culpa" con Demi Lovato; "Imposible", con Ozuna, entre otros 10 temas más incluyen en la lista del nuevo álbum del artista musical puertorriqueño.

Fanáticos de todo el mundo celebraron a lo grande el estreno de este reciente lanzamiento. "Es un disco que tiene la esencia de lo que siempre ha sido mi música. Habrá un poco de baile y mucho romance. También es un homenaje a Rocco, mi hijo menor", indicó el cantante boricua días previos.

"Vida" es el material más importante en la carrera de Luis Fonsi. Pese a que su idea era lanzar a mediados del 2017, antes de que se convirtiera en todo un éxito el tema "Despacito", junto a Daddy Yanke, el destino tuvo otros planes para el puertorriqueño, quien es coache en La Voz USA 2019.

"Llego el gran día, les presento #VIDA. My new album #VIDA is finally out. Espero les guste", anunció ayer el cantante Luis Fonsi en su cuenta de Instagram, donde cuenta con poco más de 8 millones de seguidores.

Comentarios de los fans de Luis Fonsi

Precisamente sus fanáticos dejaron mensajes de felicitaciones en cuestión de minutos de haberse enterado de la noticia. Incluso en Twitter, la presentación del nuevo álbum de Luis Fonsi se convirtió en tendencia y distintos usuarios también escribieron emotivos comentarios dirigidos al artista musical.

OZUNA Y LUIS FONSI

Hace tres meses Luis Fonsi y Ozuna lanzaron en Youtube el videoclip de "Imposible". Hasta el momento ya cuenta con poco más de 142 millones de reproducciones.

LUIS Y DADDY YANKEE

El 12 de enero del 2017, Luis Fonsi y Daddy Yankee lanzan el videoclip de "Despacito". En abril del año pasado, ambos cantantes se juntaron en la ceremonia de los Premios Billboard Latino para recibir los trofeos tras hacerse acreedores por el hit del famoso tema.

Luis Fonsi y Demi Lovato. Videoclip de "Échame la culpa"