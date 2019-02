'Esto es Guerra': Ignacio Baladán volvió a creer en el amor con modelo norteamericana

Tras varios meses de disfrutar su soltería, el "guerrero" Ignacio Baladán confirmó una relación sentimental con Angelle Folse, una guapa modelo norteamericana de ojos azules.

Según reportó el programa 'Estás en todas', la modelo Flavia Laos y Patricio Parodi fueron los responsables de unir al uruguayo con la guapa mujer.

"Yo soy el Google Traductor entre ella (por Angelle Folse) e Ignacio porque no se entienden... Ella siempre me dice que me necesita porque no sabe cómo comunicarse con él, porque le hace señas", declaró Flavia Laos para las cámaras de 'Estás en todas'.

Además, Flavia Laos se animó en contar cómo la bella modelo conoció al integrante de 'Esto es Guerra': "Ellos se conocieron en un café. Esto ha sido amor de un café".

Tras el claro entusiasmo de Flavia y Angelle, la reportera se animó a preguntar por las cualidades de Ignacio y cuáles fueron sus herramientas para conquistar a la guapa mujer.

"Tiene una gran personalidad y es muy gracioso", expresó Angelle Folse al referirse a Ignacio Baladán.

Por su parte, el uruguayo trató no entrar en detalles sobre su relación y solo dijo lo siguiente: "No quiero decir nada porque cuando habla uno, las cosas no salen bien. Estoy tranquilo, no quiero hablar mucho del tema".

Actualmente, Ignacio Baladán es integrante del reality 'Esto es Guerra' y es dueño de pastelerías. El modelo tuvo un pasado amoroso con la actriz Melissa Paredes, pero ella hizo su vida con Rodrigo Cuba, futbolista de Alianza Lima.

Ignacio Baladán habla de su nueva relación