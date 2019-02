Marcelo Oxenford: “Juliana es la tipa más honesta que conozco”

“A los 70 años, no voy a llegar a Hollywood”, dice Marcelo Oxenford, actor nacido en Argentina, pero adoptado en Perú y que dedica su tiempo al dictado gratuito de clases de teatro a personas con discapacidad en la Municipalidad de La Molina.

“Es una experiencia única, el teatro es una herramienta muy importante para el desarrollo de la personalidad, de la conducta. Es hermoso estar con mis alumnos que van de 15 a 60 años”, expresa el locuaz actor, quien espera, además, presentar en dicho distrito el proyecto ‘Teatro itinerante’, que ya aplicó en otros distritos.

Casado con la actriz Yvonne Frayssinet y gratamente recordado como ‘Mariano Pendeivis’ de ‘Al fondo hay sitio’, Marcelo, por otro lado, se muestra orgulloso de la labor periodística de su hija Juliana. Precisamente, fue en los primeros días de diciembre, durante el matrimonio de ella, que se revelaron algunas fotografías de padre e hija juntos, reflejando que los entredichos entre ambos eran cosa del pasado.

“Yo con más de 70 años pretendo morir en paz y con el cariño de mi familia. Mi hija habrá pensando igual. Para qué estar enemistados. Soy feliz con mis hijos y mis nietos adorados y una gran mujer como esposa”.

Sobre los ataques de los que es víctima la periodista de Latina, señala: “Ella es una chica que le pone pasión a todo lo que hace. Tendrá muchos defectos, como todos, pero no se merece lo que algunos le dicen. Ella no es loca, es alocada, que es distinto. Tiene una gran verborrea y es muy inteligente. No es una periodista vendida, como algunos deslizan. Es la tipa más honesta que conozco. No se casa con nadie. Por algo, Toledo ni Keiko dejaron que los entreviste”.